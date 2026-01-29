Феновете на Lego и Crocs буквално полудяха, след като двете култови марки обявиха първата си съвместна модна колаборация – чифт обувки, които изглеждат като гигантски Lego тухлички и поставят началото на дългосрочно партньорство между две на пръв поглед напълно несъвместими вселени.

Новите Lego Brick Clogs със сигурност няма да са първият ви избор за сутрешното пътуване до работа. По-скоро става дума за колекционерски модел и модно изявление, което няма как да остане незабелязано.

„Не са предназначени за ежедневно носене“

От Lego ги определят като „нова, въображаема форма и силует“, докато Crocs са напълно откровени и уточняват, че обувките „не са предназначени за ежедневна употреба“.

Цената им е не по-малко впечатляваща – 149,99 долара, което е двойно на фона на останалите модели кроксове, чийто таван е 70 долара. Официалното пускане в продажба е планувано за 16 февруари.

Снимка: Facebook

Дебют на Седмицата на модата в Париж

Макар още да не са на пазара, индустрията вече говори усилено за тях. Моделът беше представен на Седмицата на модата в Париж, където беше демонстриран от рапъра Tommy Cash, превръщайки обувките в истински моден спектакъл.

„И двете марки се гордеем с това, че сме различни, че насърчаваме себеизразяването и креативността. Нямам търпение феновете ни да видят какво създаваме заедно.“

Интернет реакциите: от шок до мемета

Специализираният сайт Jay’s Brick Blog признава, че първоначално новината е изглеждала като шега.

„Не, това наистина се случва… Изглеждат абсолютно нелепо и със сигурност ще се превърнат в меме“, пише автор от сайта.

Снимка: Facebook

Странните колаборации са запазена марка на Crocs

Crocs отдавна са известни със смелите си партньорства – от General Mills и 7/11 до луксозната марка Balenciaga. Новият ход идва в момент, когато брандът търси нов тласък на продажбите, като цената на Lego Crocs значително надвишава обичайния им таван от около 70 долара.

Потопете се в атмосфера от Седмицата на модата в Париж:

