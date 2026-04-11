Съоснователят на „Долче и Габана“ Стефано Габана се оттегли от поста председател на модната къща. Той ще остане на творческа позиция в компанията и ще продължи да създава колекциите заедно с Доменико Долче - партньорство, което определя идентичността на бранда вече четири десетилетия.

Габана, на 63 години, ще бъде заменен от главния изпълнителен директор Алфонсо Долче - брат на съоснователя Доменико Долче. Това се случва малко след като „Долче и Габана“ отбеляза 40-годишнината си и в период на преход за базираната в Милано модна къща, която през последните години се разширява отвъд модните подиуми към хотелиерство, интериорен дизайн и имерсивни бранд изживявания.

Индустриални анализи посочват и продължаващи разговори с кредитори, както и възможност за нови инвестиции, на фона на промени в глобалното търсене на луксозни стоки.

Основана в Милано през 1985 г. от „Долче и Габана“, марката става известна със смелата и типично италианска визия за блясък. Двамата дизайнери бързо се утвърждават с празнуването на средиземноморската чувственост, изразена чрез корсети, черна дантела и флорални мотиви, с препратки към сицилианската култура, католическата иконография и италианското кино.

Тяхната естетика добива световна популярност в края на 80-те и 90-те години и помага за оформянето на епохата на максималистичната мода.

Ключов момент в издигането на бранда е сътрудничеството с Мадона, която през 90-те години носи дрехи на „Долче и Габана“ и възлага на дизайнерите костюми за своето турне „Girlie Show“ през 1993 г. Това партньорство утвърждава репутацията на марката като символ на провокативен, прилепнал по тялото дизайн и я свързва с глобалната поп култура.