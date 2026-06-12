На 12 юни рожден ден празнува Адриана Лима. Родена през 1981 г. в Салвадор, Бразилия, тя е една от най-успешните и разпознаваеми манекенки в света.

Кариерата ѝ започва още като тийнейджърка, след като печели конкурса Ford Supermodel of Brazil през 1996 г. Само няколко години по-късно се превръща в едно от най-емблематичните лица на Victoria's Secret. Лима остава „ангел“ на марката почти две десетилетия – от 1999 до 2018 г., което я прави най-дългогодишният модел в историята на компанията.

Освен с работата си на модния подиум, Адриана Лима е позната и като лице на множество световни брандове за козметика, мода и бижута. През годините тя многократно е попадала в класациите за най-високоплатени модели в света.

Снимка: Getty Images

Любопитен факт е, че първоначално Лима не е мечтала за кариера в модата. Тя участва в конкурс за красота по молба на приятелка, а успехът ѝ променя живота завинаги.

Снимка: Getty Images

Днес бразилката е майка на три деца и продължава да бъде сред най-влиятелните имена в модната индустрия. С милиони последователи в социалните мрежи и десетки корици на престижни списания зад гърба си, Адриана Лима остава една от най-разпознаваемите супермодели на своето поколение.

Адриана Лима е майка на три деца. Тя има две дъщери – Валентина и Сиена, от брака си със сръбския баскетболист Марко Ярич, с когото беше омъжена от 2009 до 2016 г.

През 2022 г. моделът и настоящият ѝ партньор Андре Лемерс посрещнаха на бял свят сина си Сайън.