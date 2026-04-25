Адриана Лима и двете ѝ дъщери се впуснаха в забавно семейно приключение. Моделът и нейните наследнички участваха в първата си съвместна кампания - и то не само за бранд, с който Лима работи още от тийнейджърските си години, но и по повод предстоящия Ден на майката, който в много държави се празнува през втората неделя на месец май.

Лима, Валентина (16 г.) и Сиена (13 г.) са част от кампанията на Victoria’s Secret „Modeled After Mom“ в чест на празника, заедно с други модели на марката с техните деца.

„Беше като някакъв сън, като сбъдната мечта. И като майка се чувствам горда и щастлива“, сподели Лима пред People за възможността да работи с дъщерите си по подобен проект.

44-годишният модел разкрива и, че и двете ѝ деца мечтаят да станат известни – едната като актриса, другата като модел. Така че фотосесията е наистина специален момент за тях.

Професионалната фотосесия показва Лима, Валентина и Сиена в непринудени моменти – докато се гушкат една друга и се смеят. Те носят удобни модели на Victoria’s Secret, подходящи за подаръци за майки.

Дъщерите на Лима са от бившата ѝ връзка с Марко Ярич. През 2024 г. тя сключи брак с приятеля си Андре Лемерс, с когото имат 3-годишен син – Сиан. Част от семейството са и децата на Лемерс от предишна връзка – Миа и Луо.

Адриана Лима започва да работи с Victoria’s Secret през1999 г., когато е едва на 18 години. През 2018 г. тя обяви края на кариерата си като "ангел" и оттогава спорадично се появява на събития в модната индустрията.

Днес споделя, че вижда дъщерите си част от същия свят и ги подкрепя в желанието им да се развиват в него. За нея е било специално да им покаже отблизо бранда, особено при техните лични интереси към модата.

„Винаги им казвам, че ще ги подкрепям напълно по отношение на това, което ги прави щастливи“, казва още Лима. „Познавам индустрията, познавам хората и се чувствам спокойна. А ако все пак решат да се насочат към нещо друго – отново ще ги подкрепя.“

Лима изрично допълва, че не е давала съвети на децата си как да позират за кампанията. Оставила ги е да бъдат естествени. Шегува се, че „те и не попитаха“.