Бившият ангел на Victoria's Secret и шведски топмодел Елза Хоск обяви втората си бременност с гола фотосесия. Публикацията се появи на страницата на фотографката Юлия Горбаченко в Instagram.

37-годишната моделка се появи пред камерата със закръглено коремче. На една от снимките тя позира напълно гола близо до вентилатор, покривайки гърдите си с ръце. Тя също така пробва кожено палто, позира топлес с разкроени панталони и седи в басейн с мокра тениска без сутиен.

Хоск публикува и снимки от фотосесията в профила си, надписвайки, че вече е бременна в шестия месец, но впоследствие публикацията изчезна от профила ѝ. Тя пресподели новината в своите Stories, докато Горбаченко публикува снимките в собствения си Instagram.

„Свалиха публикацията ми за бременност. Иска ми се хората да не възприемат бременните коремчета като обидни, но ето ни тук“, написа тя над селфи в огледалото, показвайки корема си, облечена в разкопчана бяла риза с копчета, сако на райета и сини раирани шорти. Тя публикува второ селфи в същия тоалет с надпис „Добро утро от мен и бебето“.

Любопитното е, че немалко моделки обичат да се показват голи по време на бремеността си. Миналия декември това стори известната американска актриса и певица Тарин Манинг, водеща вокалистка на електронното дуо Boomkat.

На трета снимка Хоск носеше само разкопчано кафяво пухкаво палто и обувки на висок ток с презрамки, за да покаже корема си. На четвъртата снимка тя беше напълно гола. На други места по време на фотосесията Хоск плуваше в басейн, облечена в бяла тениска с графични елементи и черно бельо.

Важният момент за двойката идва седем месеца след годежа им. Партньорът ѝ Том Дейли падна на едно коляно с 10-каратов диамантен пръстен с овален профил в апартамент, пълен с цветни храсти и запалени свещи.

„Казах да. В шведска градина с диви цветя, в новия ни апартамент в града, в който се срещнахме. 10 години по-късно - ти и аз, скъпи“, написа Хоск в Instagram, когато обяви щастливата новина.

След години на приятелство, Хоск и Дейли започнаха да се срещат през 2015 г. Те станаха родители заедно през февруари 2021 г. с раждането на дъщеря им Туулики.