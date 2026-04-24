Натали Трифонова сподели нова порция очарователни снимки на сина си, който на 28 април ще навърши 7 месеца. Малкият Арън е неустоимо сладък в прегръдките на мама, докато я гушка и целува.

„7 месеца любов“, озаглави галерията от фотографии водещата на прогнозата за времето по bTV, която в момента е в майчинство и се наслаждава на най-прекрасните мигове със своя син.

Натали показва част от ежедневието си като майка на 7-месечно момче – разходки, сън и мили моменти, изпълнени с обич между нея и чаровния Арън.

Сред фотографиите се откроява и кадър, в който 34-годишната синоптичка за първи път показва бащата на детето си – шампиона по мотоциклетизъм Мартин Чой, прегърнал тяхното общо дете.

За леката си бременност, новото ежедневие и спокойния характер на Арън Натали разказа в първото телевизионно интервю, което даде след раждането.

„Другите ми работи и ангажименти... всичко вече е на заден план. Има едно малко човече, което е най-важно. И всичко е съобразено изцяло с него. Аз съм много голяма късметлийка. Имам много кротко дете, което не плаче много, много е добричък“, заяви Трифонова в ефира на bTV в края на март.

Що се отнася до професионалния ѝ живот, Натали вече се завърна на театралната сцена с мюзикъл, в който пее, танцува и играе. Тя признава, че подготовката ѝ е включвала запомняне на дълги и сложни имена на персонажи, както и работа върху пеенето:

„С пеенето много ми помагаха колегите и вече пея вярно. Ролята ми предполага да си позволя и не толкова точно пеене.“

Въпреки завръщането си на сцената, Натали подчертава колко ценни са първите месеци с детето:

„Работата няма да избяга, но тези моменти мисля, че няма кой да ми ги върне.“

Засега тя не планира категорично завръщане в телевизията и споделя, че все още не е мислила по въпроса. На преден план остава най-важната ѝ роля – тази на майка.

Припомняме, че тв водещата роди първото си дете на 28 септември 2025 г. и обяви щастливата новина с думите: „Добре дошъл, Арън! Обич моя! Светът вече е по-красив!“

