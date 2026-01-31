Натали Трифонова - лицето, което десетки хиляди зрители свързват с прогнозата за времето и с усмивката в ефира на bTV - отново предизвика вълна от емоции с последното си съобщение в социалните мрежи. След месеци на подготовка за най-важната роля в живота ѝ - майчинството, чаровната синоптичка сподели, че отново ще се качи на сцената като Улла в мюзикъла "Продуцентите".

Голямото завръщане

Трифонова, която вече е известна не само с професионализма си пред камерите, но и с артистичния си усет, сподели вълнение от предстоящите изяви, както и от факта, че "този път ще ме гледа и един малък мъж", намеквайки за своя син.

Едно от най-смелите ѝ артистични предизвикателства беше именно ролята ѝ в големия мюзикъл "Продуцентите" - постановка на Държавна опера Пловдив по известната комедия на Мел Брукс. За тази роля Натали не само танцува, но и пее на сцената.

Зрителите на bTV вече са запознати с нейните танцови умения от участието ѝ в "Dancing Stars", където показа отдаденост и талант. Тя бързо спечели публиката с отличителните хореографии, които изпълни с партньора си Димитър Стефанин, както и със страстта и енергията, които демонстрираше на дансинга. Несъмнено беше "бижуто на сезона"!

За разлика от типичните си журналистически и телевизионни задачи, тук Трифонова усъвършенства художествени умения, които са необходими за сценична изява пред жива публика - включително вокална и танцова подготовка, репетиции с професионални хореографи и взаимодействие с диригентския екип на Пловдивската опера.

През март месец ще можете да я видите и на сцената на Музикалния театър в София.

Последните месеци за синоптичката на bTV бяха изпълнени с лични промени и много щастие - тя посрещна първото си дете и се раздели с телевизионния екран за малко, за да се отдаде изцяло на времето с малкото ѝ съкровище.

По време на бременноста ѝ и след това станахме на свидетели на множество стилни тоалети - от незабравими плажни кадри с наедряло коремче до разходките с бебешката количка навън.

