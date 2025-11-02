Синоптичката на bTV и водеща на предаването "COOLt..." Натали Трифонова отново привлече вниманието с поредица от стилни кадри, направени само месец след раждането на първото ѝ дете - Арън. Блондинката блести в новата си житейска роля!

На снимките Натали залага на класическа визия с френски дух - черно вталено сако с акцент върху талията, в стил "мъжка кройка", бяла риза и вратовръзка в тъмносиньо и бордо. Тоалетът е завършен с шапка барета, кожени ръкавици и слънчеви очила тип "котешко око", които ѝ придават загадъчен и уверено елегантен вид.

Фотосите са заснети сред есенната градска атмосфера, а Натали сияе - знак, че майчинството ѝ се отразява прекрасно.

В коментарите под публикацията феновете ѝ не скриха възхищението си:

"Готина мама."

"Красива дама."

"Стилна майка."

Журналистката винаги е показвала интересни модни комбинации както на екрана, така и в социалните мрежи. Тя често залага на елегантни визии, които идеално кореспондират с нейния стил и ежедневие.

Припомняме, че Натали Трифонова посрещна първородния си син в края на септември 2025 г.

Малкият Арън навърши първата си месечинка през октомври. "Един месец с теб", написа щастливата майка към сладникаво видео с босите крачета на бебето.

По всичко си личи, че тя вече е напълно отдадена на новата си роля – на грижовна и любяща майка. И дори мисли за бъдещето на своето дете. Ето защо предвидливо е взела решението да съхрани негови стволови клетки.

Натали Трифонова и емоционалното ѝ "довиждане" със зрителите на "COOLt..." - вижте в следващото видео.

