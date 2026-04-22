Академията за мода обяви носителите на приза „БГ модна икона“. Антоанета Добрева-Нети е фаворитът в категория „Кино и театър“, Михаела Маринова – в категория „Музика“, Орлин Павлов – в категория „Изкуство“, Кубрат Пулев – в категория „Спорт“, водещата от bTV – Лиляна Боянова, в категория „Медии и журналистика“ и Аделина Радева, в категория „Медии и журналистика“.

Чаровната водеща на bTV Новините за пореден път заблестя под светлините прожекторите. Освен професионалните ѝ качества, Боянова често попада и в класации за стил и визия – например сред най-красивите българи, което показва, че публичният ѝ образ винаги е бил комбинация от журналистически авторитет и естетическо присъствие.

„Да си в светлините на прожекторите, когато работата ти те прави публичен, трябва да си за пример, трябва да си еталон. Няма какво да се лъжем, не е съвсем лесно да имаш моден почерк в новините, защото те са една по-консервативна телевизионна институция... но все пак може да се играе, може да има нюанс“, коментира водещата пред Елица Кънчева.

Журналистката е популярна с репортажите си за рубриката „Вярваме в доброто“ и работата си по отразяване на социално значими теми. За журналистическата си работа Боянова е отличена с редица награди, сред които „Героите“ на TimeHeroes през 2017 г. и „Спасител на детството“, получена от Националната асоциация за приемна грижа през 2016 г. Тя е и двукратен носител на титлата „Мис TV чар“, а в края на 2025 г. Лили Боянова получи и престижната награда за „Жена на годината“ на списание Glamour в категория „Mедии“.

Според традицията, критериите известни български личности да получат статут на БГ модна икона, са качества и добродетели като високи професионални постижения, безупречна култура, морал и репутация, изискан и модерен вкус и стил, социална и хуманна ангажираност, припомнят от Академията за мода.

„„БГ модна икона“ 2026 г., за пореден път показа растящото значение на истинските знаменитости – на личностите, които със своите професионални успехи, стил, талант и добродетели, са светъл пример за подражание и вдъхновяващ еталон за перфектно поведение – социално и културно, качествено и естетическо. Поздравявам всички победители и благодаря на колегите журналисти от медийния съвет към Академията за мода за техните компетентни и безапелационни номинации. Респект към чудесните дизайнери, които показаха най-новите си колекции. Адмирации за арт и лайфстайл журналистите, отличени за своята прецизна работа, както и за моите прекрасни студенти, които отново показаха, че младите дарования в модния дизайн нямат конкуренти“, каза председателят на Академията за мода – проф. Любомир Стойков.

На подиума новите си колекции представиха български дизайнери, носители на наградата „Златна игла“. Публиката видя и модели на студенти от Националната художествена академия, които получиха стипендии.

За първи път Академията за журналистика и комуникация удостои със своите професионални награди водещи представители на електронните и печатни медии – за техните постижения в сферата на арт и лайфстайл журналистиката. Академичен експертен съвет, съставен от учени, университетски преподаватели и медийни изследователи гласуваха за техния избор. С приза бяха удостоени Мариян Станков-Мон Дьо, Албена Александрова, Мария Райчева, Силвия Джагарова, Анжела Димчева, Лилия Илиева, Георги Митов-Геми (bTV Radio и Classic FM) и Елица Стойчева.

Бяха обявени новите стипендианти на Академията за мода – Ачелия Ахмедова и Теодора Пенкова, студенти по моден дизайн на проф. Любомир Стойков от Националната художествена академия. Освен тях, свои творчески предложения показаха и студентите Калин Минев, Мариела Любенова, Венета Павлова, Ния Йорданова.

В ревю-спектакъла, предхождащ церемонията, своите нови колекции представиха Невена Николова, Атанас Парушев, Аксел Харди, Нели Радева, Велизара Георгиева Мария Рупова, Стефания Кривошиева, Габриела Карчина, Ванеса Иванова, Емилия Балталиева и Борислав Соколов-Бони.