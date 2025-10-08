Радиоприказката на водещия на bTV Radio Георги Митов-Геми започва... с приказка. "Маншон, Полуобувка и Мъхеста брада" с автор Ено Рауд, е книжката, с която той се явява на конкурс в БНР за четене на приказки. Едно отдавна минало време, което обаче се оказва важно за бъдещето. Попадането в тази автентична атмосфера на звуци и думи, няма как да не накара сърцето да тупти в ритъма на ефира.

Георги Митов е един от водещите на авторското предаване „За града“ по bTV Radio, което прави следобеда на много хора интересен, чрез внимателно подбрани теми в сферата на културата, образованието, изкуството, социалните проекти и спорта. В „Сутрешно кафе” по Classic FM пък поднася актуална информация за трафика, бизнеса, образованието, културата и обществото. Води разговори по различни социални и културни въпроси, от него може да научите и неизвестни истории за известните композитори и техните произведения.

Кой е Георги Митов-Геми?

Радио не е абстрактно понятие. Това не са просто гласовете, които зазвучават, след като натиснете бутона PLAY. Това са хора. И да надникнем повече в света на човека, отвъд гласа, интонацията и музиката, която пуска в радиоефира, ни беше безкрайно любопитно. На гости ни е Георги Митов-Геми – част от bTV Radio.

На 16 декември 2013г. Георги Митов печели наградата „Светове и цветове”. През 2014 г. и 2015 г. получава номинации за същата награда. През 2017 г. е удостоен с наградата „Светлана Плашокова” в категория „Радио” за кореспонденции от и за испаноезичния свят.

- категория "Електронни медии - радио и телевизия". Той получава и още една номинация на 24 май 2016 г. През 2019 г. Георги Митов-Геми е удостоен и с "Кристална лира". Авторитетната награда на Съюза на българските музикални и танцови дейци и "Кантус Фирмус" му бе връчена в категория "Музикална критика и публицистика". През 2020 г. е избран за председател на Сдружението на испаноговорящите журналисти в България.

Случват ли се грешки/смешки в радиото?

"В един момент, докато си водех предаването в Университетското радио, се разрази буря навън и токът спря в цялата сграда. Единственото, което светеше, беше червената лампа в студиото. Аз нямах представа дали съм в ефир все още, или не. Трябваше да продължа да говоря - лампата продължаваше да свети в червено. Така говорех известно време, мислейки си, че съм в ефир, докато накрая колегите не ми почукаха на стъклото и казаха - "Не си в ефир, но искахме да пробваме, за да видим колко ще издържиш".

Не правят ли точно така всички капитани на кораби - при екстремни случаи напускат последни?! Случка в предаване за хора с увреждания също е останала в съзнанието на Геми. Гостенката идва с куче водач, което обаче няма как да влезе в студиото. Какво се случва, ако временно си станал тонрежисьор на предаване и до теб има куче - гледайте във видеото.

Радио, подкаст, социални мрежи — на война ли са, или си помагат?

"Много хора слушат радио, защото това е най-бързата медия и стига едновременно до милиони хора. Радиото държи да има своята аудитория, но не се състезава. Казваха, че когато се появи телевизията, радиото ще изчезне; когато се появи интернет - телевизията ще изчезне... Нито една конвенционална медия не изчезна. Но леко се измениха във времето, защото това е част от развитието."

Геми е на мнение, че бъдещото на радиото е в сътрудничеството с останалите медии.

А спомняте ли си детската приказка по радиото, която се излъчваше в 6:50 сутринта? Дали я е слушал и Геми - чуйте в подкаста.

Пътешествия и музика

Да си знаеш мястото е добра основа за всеки, който иска да се труди, да изгради нещо свое, да бъде запомнен. И макар мястото да е ясно - радиостудиото, Георги Митов обича да го напуска, когато това предполага пътуване в чужбина.

Испаноезичния свят е изключителна страст на водещия. Всичко започва в Испанската езикова гимназия, която завършва. Там придобива езикови умения и разширява своята култура. Счита езиците за път към всички светове. Владее испански, който е вторият най-говорим език в света, както и португалски.

"Бих могъл да говоря с поне половината свят, без никакъв проблем!"

Снимка: Евгений Милов

Кой е любимият му композитор, какъв щеше да е, ако не беше радиоводещ и как се справи с танцовото ни предизвикателство - гледайте във видеото.



