Водещата на bTV Radio Надежда Василева споредели пред Ladyzone.bg любопитни подробности за срещата, която е имала с Джорджо Армани във Венеция през 2023 г. Легендарният моден дизайнер почина вчера на 91-годишна възраст.

„Модният свят загуби една от най-ярките си звезди. Джорджо Армани свързваше елегантността с характера. Смяташе, че е важно не само да бъдеш забелязан, а да бъдеш запомнен, да се врежеш в паметта. Вярваше, че истинският лукс е да говориш това, което мислиш. За него дънките бяха демокрацията в модата, а тениската - алфата и омегата на модната азбука. Срещнахме се преди две години във Венеция, в дните на кинофестивала, на който получи Златен лъв за неговия принос и страстта към красивото. Освен огромен талант, Армани носеше в себе си светлина и особена харизма, която хората усещаха. Усмивката му от тази снимка вече ще озарява небесния моден подиум, а елегантността, която създаде и ни завеща, ще продължи да дефилира в спомените ни тук, на земята" - това написа във Фейсбук профила си водещата на bTV Radio след загубата на великия италиански дизайнер.

През 2023 г. Надежда Василева е във Венеция по време на 80-тото издание на кинофестивала. Ето какво разказа специално пред Ladyzone.bg за уникалната среща с Армани!

„Джорджо Армани подготвяше голямото си ревю-спектакъл „One night only“ в Arsenale di Venezia. Недалеч от това място, една от яхтите, които привличаха погледите на хората беше „MAIN” - в необичайно тъмнозелен цвят, приличаше на военен кораб. Проверих на кого е, за да се уверя. Беше суперяхтата на Армани, проектирана изцяло така, както си я представял дизайнерът. Неговата философия беше да не привлича твърде много внимание към себе си, не обичаше хотелите, затова да притежава негова собствена яхта му даваше възможност до известна степен да се изолира от света, да живее в своя свят, заобиколен от нещата, които обича. 65-метровата яхта, която е оценявана на 65 млн. долара, е оборудвана с фитнес зала, киносалон и всичко необходимо за максимален комфорт“, споделя Василева.

„Видяхме яхтата, докато пътувахме с корабче към Венеция. В един от следващите дни решихме да я видим отблизо. Тогава за секунда забелязах самия Армани на палубата. Почакахме с приятелите, с които бях, надявайки се той да слезе, но не слезе. Продължихме да се разхождаме из Венеция. Няколко часа по-късно се разделихме с моите приятели, всеки тръгна на някъде. Когато ме попитаха аз какво ще правя, казах на шега – ще отида да видя какво прави Армани. В момента, в който се върнах до яхтата, се оказах в точното време на точното място. Армани се връщаше пеша към „MAIN”. Беше ходил до Arsenale, където няколко часа по-късно публиката щеше да види бляскавия спектакъл, за да проследи лично финалния етап на подготовката – съвършено, до последния детайл. Беше с дискретна охрана, хората наоколо му ръкопляскаха, но не се приближаваха. Аз обаче се приближих, пожелах му успех на ревюто, благодарих му за красотата и стила, които създава. В него не личеше никакво напрежение от предстоящото същата вечер ревю, беше усмихнат, лъчезарен, с много добро отношение. Направихме си и снимки – за това съдействаха и хората, които го придружаваха. Когато се качи на яхтата си, помаха с ръка", каза още водещата на bTV Radio Надежда Василева за незабравимата среща с Армани.

"Успях да направя кратко видео, в което запечатах този момент. После няколко човека казаха – браво, само вие успяхте да се приближите до него, питаха какво сме си казали и съжаляваха, че те са пропуснали тази възможност. Виждате на снимките, че беше спортно облечен, това е стил, смелост и характер – да си легендарен световен дизайнер, и същевременно земен и лъчезарен човек, който не обича да привлича вниманието и може да си позволи да бъде такъв, какъвто е“, допълва тя.

„Когато няколко часа по-късно се срещнахме отново с моите приятели, с които бях във Венеция, те ме питаха какво съм правила през времето, в което не бяхме заедно, и аз казах – срещнах Армани. Първо се засмяха, после им показах снимките, и те разбраха, че не е шега. Благодарна съм за тези моменти. Професията ми на журналист често ме е срещала с велики и известни хора, винаги ми е било интересно какъв е човекът, който стои зад публичния образ. Тук за секунди видях част от истинския Армани. Такъв, какъвто хората биха харесали още повече, извън таланта и блясъка, който създаваше. Армани, който ще липсва на света! С тази история, която разказах, бих искала да ви вдъхновя да приемете всеки подарък, който понякога ни носи случайността и срещите, които обогатяват живота!“, спомня си Василева.

Вижте повече за Джорджо Армани в следващото видео:

