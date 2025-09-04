На 4 септември 2025 г. светът на модата се сбогува с един от най-влиятелните дизайнери в историята – Джорджо Армани. Той не просто промени начина, по който хората се обличат, но и остави след себе си наследство от стил и неподправена елегантност.

Ще запомним Джорджо Армани не просто като моден дизайнер, а като човек, който превръща елегантността в начин на живот - с изчистен, изискан и неподвластен на времето стил.

Детство, белязано от войната

Джорджо Армани е роден на 11 юли 1934 г. в Пиаченца, малък град в Северна Италия.

Израснал е в скромно семейство – баща му Уго е работел в транспортната администрация, а майка му Мария е била домакиня, която обичала да организира детски лагери.

Джорджо е средното дете – с по-голям брат Сержо и по-малка сестра Розана.

Снимка: Getty Images Детството му не е било лесно. Втората световна война бележи първите му години. Приживе си спомня за бомбардировките и времето, прекарано в подземни убежища.

„Понякога ми се струва, че никога не съм имал детство или юношество“, казва той в интервю за Fashiongtonpost.

Именно киното и театърът стават неговото спасение. Дядо му бил перукер в местния театър и още тогава Джорджо се влюбва в света на сцената – в красотата, костюмите и вниманието към детайла.

Първи стъпки към модата

Армани първоначално тръгва по друг път – записва медицина в Миланския университет. След няколко години обаче разбира, че призванието му не е в болницата. След военната си служба започва работа в големия универсален магазин La Rinascente, където оформя витрини и се учи на тънкостите на модния свят. Това е началото на пътя към създаването на една от най-успешните модни империи в света.

Любовта в живота на Джорджо Армани

Армани винаги е бил изключително дискретен относно личния си живот. Известно е, че най-голямата му любов е архитектът и бизнес партньор Серхио Галеоти. Двамата създават заедно Giorgio Armani S.p.A., но съдбата е жестока – Галеоти умира през 1985 г. от болест, а Армани остава сам да ръководи империята.

Сестра му Розана и племенниците му винаги са били близо до него и често са го подпомагали в бизнеса. Макар да няма собствени деца, Джорджо се отнася към семейството си с обич и подкрепа.

Човекът зад марката

Въпреки огромния успех, Армани остава скромен и дисциплиниран. Обичал е морето и яхтите си, но никога не е търсел блясъка и скандалите. Предпочитал е да остави дрехите и работата му да говорят вместо него. Повече за това кой ще наследи богатството му вижте ето тук:

„Елегантността не е да се открояваш, а да бъдеш запомнен“ – казва той в едно от редките си интервюта, които дава за личния си живот.

