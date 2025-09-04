Едва преди по-малко от два месеца Джорджо Армани официално обяви, че се завъръща в модните среди през септември. Здравословен проблем го принуди да пропусне големите ревюта в Милано и Париж в началото на годината и да се концентрира преди всичко върху личното си благосъстояние.

Но 91-годишният основател на емблематичната италианска модна марка Giorgio Armani така и не успя да изпълни намерението си. Преди минути от семейството му съобщиха, че дизайнерът е напуснал този свят.

Но кой всъщност бе Джорджо Армани – освен един от най-влиятелните италиански дизайнери? Отвъд славата и блясъка.

Ето някои от най-любопитните и не толкова познати моменти от живота му.

Скромен начало на живот

Работохолик – известен е, че работи по 10–12 часа на ден, дори и в напреднала възраст. Самият той нееднократно е казвал, че работата е най-голямата му страст.

Мъжки костюми – дизайнерът революционизира мъжката мода през 80-те години на миналия век, като премахва подплънките и създава по-свободни и небрежн-елегантни костюми.

Империя извън модата – освен дрехи, марката Armani предлага парфюми, очила, часовници, мебели (Armani Casa), дори хотели и ресторанти.

Малък кръг от приятели – въпреки статута си, през целия си живот поддържа ограничен кръг близки хора и избягва шумните събития.

Снимка: Getty Images

Личен живот – така и никога не сключва брак. И винаги е бил твърде дискретен относно нещата, които се случват около него в личен план.

Серджо Галеоти – архитектът остава най-близкият партньор на Армани - както в живота, така и в бизнеса е бил архитектът. Двамата основават заедно Armani през 1975 г., а след смъртта на Галеоти през 1985 г. Джорджо Армани поема пълен контрол върху компанията.

Семейни връзки – макар да няма собствени деца, дизайнерът е много близък със своята племенница Роберта Армани, която днес има ключова роля в управлението на бранда.

Домашни любимци – голям любител на животните и особено на кучетата. Те са неизменна част от живота му и често го придружават.

Любител на природа – подчертавал е, че предпочита спокойствието, което намира най-вече сред природата. Ето защо прекарва голяма част от времето си във извънградските си вили - притежава няколко резиденции в Италия и по света, включително луксозна вила в Бриндизи и имение край Милано.

Любов към морето – страстен почитател на яхтите и често е край Средиземно море.

Футбол и спорт – като страстен фен на футбола става официален дизайнер на екипите на някои италиански и международни отбори. Проектира дори облеклата на Олимпийския отбор на Италия.

Снимка: Getty Images

Холивудска слава – става изключително популярен, след като облича Ричард Гиър за филма „Америскански жиголо“ (1980). Оттогава често работи за киното.

Любим цвят – почти винаги е облечен в тъмносиньо или черно. Твърди, че това му спестява време и отразява неговата философия за минимализъм.

Възраст и активност – до края на живота си ръководи своята компания и взема лично най-важните решения. Поддържа изключително активен и здравословен начин на живот – тренира редовно, плува и се храни балансирано.

Философия за живота – често казва, че „простотата е върховната елегантност", и се стреми да живее по този принцип и извън модата.

Вижте повече за Джорджо Армани в следващото видео:

