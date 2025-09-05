Модният свят загуби един от най-големите си визионери - Джорджо Армани почина на 91-годишна възраст, оставяйки след себе си непоклатимо наследство, ярък стил и неподправена елегантност.

В продължение на над 50 години Армани не просто обличаше знаменитости - той създаде езика на червения килим, такъв, какъвто го познаваме днес. Още в края на 70-те години неговите кройки започват да се появяват на големи събития, но именно церемонията по раздаване на „Оскарите“ през 1990 г. бележи повратния момент: тогава Армани облича звезди като Джоди Фостър, Джесика Ланг, Мишел Пфайфър, Джулия Робъртс – всяка в напълно различен, но безпогрешно елегантен стил. Категоричен и запомнящ се.

Оттогава нататък, неговият почерк - изчистени линии и фино бляскави детайли – се превръща в икона. Във вълнуваща и неподвластна на времето изисканост.

Ето някои от най-бляскавите и емблематични визии на Армани през годините:

Джулия Робъртс на наградите  "Оскар" 1990г.

Снимка: Getty Images

Мишел Пфайфър на наградите "Оскар" през 1990 г.

Снимка: Getty Images

Лейди Гага на наградите „Грами“ през 2010 г.

Снимка: Getty Images

Гуинет Полтроу на премиерата на „Влюбеният Шекспир“ през 1998 г.

Снимка: Getty Images
Кейт Бланшет на кинофестивала във Венеция през 2024 г.
 
Снимка: Getty Images
 

Кейт Бланшет на наградите „Оскар“ през 2014 г.

Снимка: Getty Images

Селена Гомес на Американските музикални награди през 2011 г.

Снимка: Getty Images

Аманда Сейфрид на наградите „Оскар“ през 2021 г.

Снимка: Getty Images
Зендая на наградите „Оскар“ през 2024 г.
Снимка: Getty Images

Уинона Райдър на събитието на Фондацията за права на артистите през 1996 г. 

Снимка: Getty Images
 
 
Салма Хайек на наградите „Оскар“ през 1997 г.
 
Снимка: Getty Images
 
Деми Мур на наградите „Оскар“ през 2025 г.
 
Снимка: Getty Images
 
Хънтър Шафер на кинофестивала в Кан през 2024 г.
 
Снимка: Getty Images
 
Риана на наградите „Грами“ през 2017 г.
Снимка: Getty Images
 
