Модният свят загуби един от най-големите си визионери - Джорджо Армани почина на 91-годишна възраст, оставяйки след себе си непоклатимо наследство, ярък стил и неподправена елегантност.

В продължение на над 50 години Армани не просто обличаше знаменитости - той създаде езика на червения килим, такъв, какъвто го познаваме днес. Още в края на 70-те години неговите кройки започват да се появяват на големи събития, но именно церемонията по раздаване на „Оскарите“ през 1990 г. бележи повратния момент: тогава Армани облича звезди като Джоди Фостър, Джесика Ланг, Мишел Пфайфър, Джулия Робъртс – всяка в напълно различен, но безпогрешно елегантен стил. Категоричен и запомнящ се.

Оттогава нататък, неговият почерк - изчистени линии и фино бляскави детайли – се превръща в икона. Във вълнуваща и неподвластна на времето изисканост.

Ето някои от най-бляскавите и емблематични визии на Армани през годините:

Джулия Робъртс на наградите "Оскар" 1990г.

Снимка: Getty Images