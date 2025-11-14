Лиляна Боянова, "Жена на годината" на Glamour: Вашият глас има значение. Светът има нужда от него

Водещата на bTV Новините Лиляна Боянова получи приза "Жена на годината" на списание Glamour в категория "Mедии".
Отличието е признание от организаторите за нейното силно присъствие, професионализъм и принос към българските медии. Наградата носи и символично значение - тя вписва журналиста на bTV в глобалната общност на жени, чиито истории продължават да вдъхновяват нови поколения.
Сред носителките на отличието през годините са били световноизвестни личности като Мишел Обама, Анджелина Джоли и Серина Уилямс.
От списанието посочват, че с присъствието си на телевизионния екран Лиляна Боянова е ярък пример за вдъхновение, достойнство и промяна за всяка жена.
"Благодаря на Glamour за тази награда. Тя е огромна чест - и същевременно напомняне, че зад всяка история, която разказваме, стои нечий живот, нечие сърце, нечие „защо“. На всички, които тепърва поемат по пътя на журналистиката - не се страхувайте да бъдете чувствителни. Силата и съпричастието не се изключват. Историите, които променят света, винаги започват с едно просто нещо - желание да разбереш човека отсреща“, сподели Лили Боянова пред Ladyzone.bg.
"Искам да отправя послание и към младите жени, които искат да се занимават с журналистика. Не чакайте идеалния момент. Започнете, задавайте въпроси, грешете, изправяйте се. Вашият глас има значение. Светът има нужда от него", допълва тя.
Коафьорът Стоян Кунев сподели пред Ladyzone.bg повече за вдъхновението зад визията на Лили Боянова.
"Прическата е оформена в стил 50-те години на миналия век", каза той.
Заедно с Гергана Пащрапанска двамата се грижат за визията на Лили Боянова на церемонията на GLAMOUR Women of the Year Awards 2025, провела се снощи в столичния Военен клуб.
"Женските прически от 50-те години на 20 век допълват модата New Look, лансирана през 1947 г. от Кристиан Диор. Характерни са вълните и бретоните, които са повдигнати", допълва коафьорът.
Вижте повече за Лиляна Боянова в следващото видео:
