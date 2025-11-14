Водещата на bTV Новините Лиляна Боянова получи приза "Жена на годината" на списание Glamour в категория "Mедии".

Отличието е признание от организаторите за нейното силно присъствие, професионализъм и принос към българските медии. Наградата носи и символично значение - тя вписва журналиста на bTV в глобалната общност на жени, чиито истории продължават да вдъхновяват нови поколения.

Сред носителките на отличието през годините са били световноизвестни личности като Мишел Обама, Анджелина Джоли и Серина Уилямс.

От списанието посочват, че с присъствието си на телевизионния екран Лиляна Боянова е ярък пример за вдъхновение, достойнство и промяна за всяка жена.

"Благодаря на Glamour за тази награда. Тя е огромна чест - и същевременно напомняне, че зад всяка история, която разказваме, стои нечий живот, нечие сърце, нечие „защо“. На всички, които тепърва поемат по пътя на журналистиката - не се страхувайте да бъдете чувствителни. Силата и съпричастието не се изключват. Историите, които променят света, винаги започват с едно просто нещо - желание да разбереш човека отсреща“, сподели Лили Боянова пред Ladyzone.bg.

"Искам да отправя послание и към младите жени, които искат да се занимават с журналистика. Не чакайте идеалния момент. Започнете, задавайте въпроси, грешете, изправяйте се. Вашият глас има значение. Светът има нужда от него", допълва тя.

2 / 10 Лиляна Боянова, "Жена на годината" на Glamour: Вашият глас има значение. Светът има нужда от него Водещата на bTV Новините получи наградата в категория "Mедии" Снимка: Glamour

Коафьорът Стоян Кунев сподели пред Ladyzone.bg повече за вдъхновението зад визията на Лили Боянова.

"Прическата е оформена в стил 50-те години на миналия век", каза той.

Заедно с Гергана Пащрапанска двамата се грижат за визията на Лили Боянова на церемонията на GLAMOUR Women of the Year Awards 2025, провела се снощи в столичния Военен клуб.

"Женските прически от 50-те години на 20 век допълват модата New Look, лансирана през 1947 г. от Кристиан Диор. Характерни са вълните и бретоните, които са повдигнати", допълва коафьорът.

Вижте повече за Лиляна Боянова в следващото видео:

