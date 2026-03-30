Антоанета Добрева, позната просто като Нети е една от най-обичаните български актриси. През годините тя е участвала в редица театрални постановки и телевизионни проекти, доказвайки таланта и умението си да съчетава драматична дълбочина с лекота и чар.

Още веднъж Нети доказа многостранния си талант със скорошното си участие в най-новия сериал на bTV - „Вяра, надежда, любов“. Там тя влезе в ролята на ролята на д-р Красимира Жекова, акушер-гинеколог и директор на болница.

Освен с новата, вълнуваща роля, Нети зарадва своите фенове и с новината за нова песен – която записва заедно с предизвикателния и ексцентричен изпълнител Иво Димчев. Двамата са приятели още от гимназията.

А последните няколко дни са наистина специални за актрисата в личен план. На 28 март тя отбеляза 25 години от паметния за нея момент, в който отправи предложение за брак към любимия си Дони – от театралната сцена.

„Преди 25 години излязох на сцената на Народния театър, за да получа наградата „Икар“ за театрален дебют. Миг, който би трябвало да бъде изцяло мой. Но аз пренаписах този фокус. Спонтанно. Без сценарий. Обърнах се към Дони и му предложих да се оженим“, написа в социалните мрежи Нети към кадрите, които онагледяват този момент.

„Сигурна съм, че тогава мнозина са си казали какво ли не - че е импулс или търсене на внимание, че е някаква наивна мечта за известност. Но 25 години по-късно ние все още сме тук. Заедно!“, допълва още актрисата.

И не спира до тук – тя е убедена, че любовта им с Дони расте и до днес. Двамата не само все още са заедно, но и се подкрепят във всичко и градят своята история.

А най-голямото щастие и доказателство за любовта между двамата актьори е дъщерята Лилия – която на 29 март навърши 15 години.

Какво още споделя Нети за участието си в сериала "Вяра, надежда, любов" - във видеото:



