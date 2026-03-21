Актрисата и певица Нети Добрева влезе в ролята на доц. Жекова в новия сериал на bTV „Вяра, надежда, любов“. В пълен контраст с образа ѝ в живота, ролята ѝ в сериала е изключително вълнуваща за нея, а освен това тя е записала нова песен с предизвикателния и интересен певец Иво Димчев, с която ще зарадват всички фенове.

Един истински приятен снимачен процес

„Аз се готвя по няколко дни за епизодите на „Вяра, надежда, любов“. Обичам да си пея имената на лекарствата, за да ги запомня по-лесно“, споделя актрисата Нети за работата ѝ в сериала.

„Когато влязохме в Майчин дом, на десетия етаж беше малко шокиращо – като изгубени в миналото, върнаха ни се спомените“, разказва тя.

Нети Добрева споделя, че днес снима последните сцени на своята героиня и гледа с носталгия към приключването на този проект, който много ще ѝ липсва.

"Нямаше никакви проблеми по време на снимачния процес! Такова нещо не ми се беше случвало! – открито признава Нети". Тя разказва още, че се е сработила изключително добре с целия екип.

Нова песен с Иво Димчев - парче от миналото, което оживява

Но освен вълнения в киното, талантливата певица подготвя и нова песен, с която ще зарадва всички фенове. Това музикално парче е специално, тъй като е с Иво Димчев, с когото са приятели още от гимназията. Нети разказва, че в миналото той е написал песен – „Just Friends“, а сега, години по-късно, решават да я запишат заедно.

Сбъдване на мечтата

Биологичната майка на певицата и актрисата цял живот е мечтала Нети да стане лекар и след участието ѝ в сериала дори ѝ пише, че по този начин е успяла да сбъдне мечтата ѝ. А само преди броени дни талантливата Нети сподели емоционално видео с баща си от плевенския театър за постановката „Бай Ганьо“, която тя определя като „велико представление“ и казва колко много се гордее с баща си.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER