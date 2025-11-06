Музиката на Дони и Момчил минава границите на България и устоява на времето, а вече е вкарана и в книга. Двамата музиканти гостуваха в студиото на "Тази сутрин", за да представят своята първа книга, която днес влиза в продажба. 

"Крилата на принца, или момчето, което изгуби своята стая" е книга и музикален албум ведно. Една мъдра и чудновата приказка за порастването, разказана със съпровода на симфоничен оркестър и незабравимите хитове на Дони и Момчил.

На границата между съня и реалността един малък фантазьор търси своята изгубена стая. По пътя си среща необикновени същества, истории и мелодии, които му помагат да разбере, че музиката живее в сърцето ни, пишат от издателството на книгата. 

Всяка страница е врата: към вълшебните картини на Таня Доскова и към QR код, който крие любима песен от Тони и Момчил.

"Ние не за първи път правим подобен опит - преди много години бяхме направили един акустичен концерт, който също беше със симфоничен оркестър, в много от записите си сме вкарвали също... Много обичаме този начин на изказ, защото според нас много отива на песните, които правим", споделя Момчил.

Легендарното дуо разказа, че отдавна професионалните им пътища са се разделили, но това далеч не означава, че това е краят. Двамата не са готови да поставят "точката" на историята си, която пишат вече толкова години, като разкриха, че се надяват някой ден отново да се срещнат с публиката си на голяма сцена. 

"Вместо сбогом" е парчето, което отново ги събира. 

Повече за песента - вижте в следващото видео. 

