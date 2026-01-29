Актрисата и певица Нети среща биологичната си майка и успява да я прегърне след цели 43 години. Историята за родителите и осиновяването на Нети трогна хиляди нейни почитатели преди време. Всичко започва с откриването на смъртен акт на името на Антоанета Добрева, истинското име на Нети. Така тя разбира, че е била осиновена от хората, които са я отгледали и които вече не са на този свят.

Нети признава, че се радва и е благодарна за решението, което биологичната й майка взима преди години - да я остави. "Хора простете й, защото аз съм й простила!" - споделя тя при гостуването си в COOLt.

"Благодарила съм й за това, че ме е оставила и че съм имала тези родители, които са ме отгледали и това детство, което съм имала!"

Нети е родена, когато майка й била много млада и времената, в които живее, не й позволяват да задържи детето си. Следват години на мъка, страдание и търсене до лятотo, когато намира детето си, което е търсила 45 години. Родната й майка Джилда дълги години живеела в Германия, а през това време не спирала да търси детето си. От свой познат научава за рожденната дата на Нети и веднага усеща, че е намерила дъщеря си.

Според Нети всеки има право да знае кои са биологичните му родители. Дали ще има силите да прости обаче е индивидуално решение. Но според нея никой няма право да забранява на човек изконното - да потърси от кого произлиза.

В годините, в които Нети е малка, строгата дисциплина при отглеждането на деца е част от начина, по който израстват. Признава, че днешните родители, и специално те двамата с Дони, изразяват много повече обичта си чрез прегръдки и погалване. Получавала ли е ласки и прегръдки Нети от осиновителите си - вижте във видеото горе.

През целия си живот Нети се съмнявала, че родителите, които я отглеждат, са нейни биологични. Баща й бил лекар, майка й - физик, а тя няма никакъв интерес към тези науки. Дори чисто визуално не прилича на нито един от тях. Признава, че с баща й Георги били много близки. "Много го обичах и едновременно с това изпитвах огромен респект към него. Това е една от първите ми снимки, след като вече са ме взели от детския дом и вече съм тяхно дете."

Цялото участие на Нети в COOLt гледайте във видеото.

