Провокативният артист Иво Димчев отново разтърси публиката, този път чрез изключително откровена изповед в ефир. Той споделя задкулисните детайли около своя нов документален филм „В ада с Иво“, с който отбелязва 20 години на сцената.

Най-силно емоционално въздействие предизвиква личното преживяване на Иво Димчев, свързано с темата за вируса ХИВ. Какво още споделя той вижте във видеото.

5 години преди „В ада с Иво“

Идеята за документалния филм се ражда още през 2020 г., а пет години по-късно, през 2025 г., Димчев вече представя завършения си проект. Филмът „В ада с Иво“ е своеобразна равносметка на артистичния му път, изпълнен с провокации, лични драми и неподправена емоция.

Снимка: Instagram.com/ivo_dimchev/

Друго любопитно разкритие на артиста е вързано със сакото за концерта му. Иво признава, че сам е направил сакото си. А този детайл подчертава неговия неконвенционален и силно индивидуален подход към изкуството.

Публиката като произведение на изкуството

Димчев разказва за един от най-запомнящите се моменти от концерта, документиран във филма. Той с гордост заявява, че на концерта успява да превърне публиката в „произведение на изкуството“.

Я как се случва това? Като раздава златни помпони на всички хора в залата. По този начин публиката става активен участник в перформанса, а не просто наблюдател, превръщайки се във визуално впечатляващ фон и жива инсталация.

С какво най-често се самоиронизира Иво Димчев?

Типичното си чувство за хумор;

Че е „доста хаотичен“;

Начинът, по който се облича, е „доста непретенциозен“;

„Нескопосан грим“ и „перуки, които падат и хвърчат често“.

В най-силния емоционален момент от интервюто, Иво Димчев обяснява причината да сподели, че е ХИВ позитивен. А каква е причината вижт във видеото. Същевременно той веднага добавя, че „е много по-здрав от други хора, които познава“.

„ХИВ не е това, което е било през 80-те години. Сега има терапия, която ме поддържа“, уверява артистът.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK