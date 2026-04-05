Цветница е един от най-красивите, цветни и обичани празници в българския календар, когато природата навън се събужда и разцъфва, а имен ден празнуват всички, носещи имена на цветя, растения и дървета. Цветница е не само празник на новото начало, на красотата и на живота, но и чудесен повод да зарадваме близките си с топли думи. С такива навръх Цветница се включи и едно от най-красивите лица в българския ефир - очарователната водеща на bTV Новините Лиляна Боянова, която сподели по трогателен начин усещанията си, с които още от дете свързва празника!

Журналистката е популярна с репортажите си за рубриката „Вярваме в доброто“ и работата си по отразяване на социално значими теми. За журналистическата си работа Боянова е отличена с редица награди, сред които „Героите“ на TimeHeroes през 2017 г. и „Спасител на детството“, получена от Националната асоциация за приемна грижа през 2016 г. Двукратен носител на титлата „Мис TV чар”, в края на миналата година Лили Боянова получи и престижната награда за "Жена на годината" на спиасание Glamour в категория "Mедии".

Цветница е божури и лалета.

Красивата дантелена покривка на баба ми за празничния семеен обяд.

Мирисът на зелените треви и цъфналите дръвчета.

Камбанният звън от близката църква в моето детство.

Слънчевите лъчи през завесите сутрин, които правят зайчета по чаршафите.

Песента на птиците.

Цветница е надежда, обич и обещание за хубаво. Очакване за чудо и случването му.

Празничният трепет, красотата на миговете, светлината им.

Казвам се Лиляна и съм кръстена на баба ми Лиляна. Името ми не идва от лилия, а от люляк - лиляк.

Цветница е един от най-любимите ми дни в годината, след Великден и Коледа. Още от много малка съм го свървала с пролетта, красотата на цветята, пробуждането на природата и новият живот.

И с надежда. Че най-хубавото предстои.