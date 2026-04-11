Искате да пожелаете „Честит Великден“ на близките си, но се чудите как да го направите по оригинален и запомнящ се начин? Истината е, че няма универсално послание – всяко семейство празнува различно, а самият празник носи различен смисъл за всеки.
За едни Великден е време за вяра и смирение, за други – за боядисване на яйца, игри и сладки изкушения. А за мнозина той е символ на пролетта – на новото начало, топлото време и онази лека, слънчева радост.
Пожелания за Великден
Честит Великден! Повече усмивки, по-малко грижи!
Светъл празник и шарено настроение!
Яйцата да са здрави, а нервите – още повече!
Нека денят ти е толкова сладък, колкото козунака!
Яж козунак без угризения – Великден е само веднъж в годината!
Ако загубиш в чукането с яйца – поне спечели в яденето им!
Нека сърцето ти бъде толкова пълно, колкото великденската трапеза!
Пожелавам ти дни, пълни с пролет, усмивки и нови възможности.
Нека всяко яйце, което счупиш, носи късмет!
Най-красивите, забавни и вдъхновяващи великденски цитати
„Най-големият дар на Великден е надеждата.“
— Базил Хюм
„Все още вярвам в Дядо Коледа, Великденското зайче, Феята на зъбките и истинската любов. И не се опитвайте да ме убеждавате в обратното.“
— Доли Партън
„Винаги има цветя за тези, които искат да ги видят.“
— Анри Матис
„Април вдъхва дух на младост във всичко.“
— Уилям Шекспир
„Можеш да разбереш много за характера на човек по начина, по който яде желирани бонбони.“
— Роналд Рейгън
„Най-хубавият Великден е този, прекаран с любимите хора.“
— Неизвестен автор
„Цвят по цвят започва пролетта.“
— Алджърнън Чарлз Суинбърн
„Никоя зима не трае вечно; никоя пролет не пропуска своя ред.“
— Хал Борланд
„Някои старомодни неща като чистия въздух и слънцето са трудно заменими.“
— Лора Ингълс Уайлдър
„Цветята винаги правят хората по-добри, по-щастливи и по-отзивчиви; те са слънце, храна и лекарство за душата.“
— Лутър Бърбанк
„Земята се смее чрез цветята.“
— Ралф Уолдо Емерсън
„Да засадиш градина означава да вярваш в утрешния ден.“
— Одри Хепбърн