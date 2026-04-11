Искате да пожелаете „Честит Великден“ на близките си, но се чудите как да го направите по оригинален и запомнящ се начин? Истината е, че няма универсално послание – всяко семейство празнува различно, а самият празник носи различен смисъл за всеки.

За едни Великден е време за вяра и смирение, за други – за боядисване на яйца, игри и сладки изкушения. А за мнозина той е символ на пролетта – на новото начало, топлото време и онази лека, слънчева радост.

Пожелания за Великден

Честит Великден! Повече усмивки, по-малко грижи!

Светъл празник и шарено настроение!

Яйцата да са здрави, а нервите – още повече!

Нека денят ти е толкова сладък, колкото козунака!

Яж козунак без угризения – Великден е само веднъж в годината!

Ако загубиш в чукането с яйца – поне спечели в яденето им!

Нека сърцето ти бъде толкова пълно, колкото великденската трапеза!

Пожелавам ти дни, пълни с пролет, усмивки и нови възможности.

Нека всяко яйце, което счупиш, носи късмет!

Най-красивите, забавни и вдъхновяващи великденски цитати

„Най-големият дар на Великден е надеждата.“

— Базил Хюм

„Все още вярвам в Дядо Коледа, Великденското зайче, Феята на зъбките и истинската любов. И не се опитвайте да ме убеждавате в обратното.“

— Доли Партън

„Винаги има цветя за тези, които искат да ги видят.“

— Анри Матис

„Април вдъхва дух на младост във всичко.“

— Уилям Шекспир

„Можеш да разбереш много за характера на човек по начина, по който яде желирани бонбони.“

— Роналд Рейгън

„Най-хубавият Великден е този, прекаран с любимите хора.“

— Неизвестен автор

„Цвят по цвят започва пролетта.“

— Алджърнън Чарлз Суинбърн

„Никоя зима не трае вечно; никоя пролет не пропуска своя ред.“

— Хал Борланд

„Някои старомодни неща като чистия въздух и слънцето са трудно заменими.“

— Лора Ингълс Уайлдър

„Цветята винаги правят хората по-добри, по-щастливи и по-отзивчиви; те са слънце, храна и лекарство за душата.“

— Лутър Бърбанк

„Земята се смее чрез цветята.“

— Ралф Уолдо Емерсън

„Да засадиш градина означава да вярваш в утрешния ден.“

— Одри Хепбърн