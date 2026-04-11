Искате да пожелаете „Честит Великден“ на близките си, но се чудите как да го направите по оригинален и запомнящ се начин? Истината е, че няма универсално послание – всяко семейство празнува различно, а самият празник носи различен смисъл за всеки.

За едни Великден е време за вяра и смирение, за други – за боядисване на яйца, игри и сладки изкушения. А за мнозина той е символ на пролетта – на новото начало, топлото време и онази лека, слънчева радост.

12 април: Великден и голям имен ден!

Пожелания за Великден

Честит Великден! Повече усмивки, по-малко грижи!

Светъл празник и шарено настроение!

Яйцата да са здрави, а нервите – още повече!

Нека денят ти е толкова сладък, колкото козунака!

Яж козунак без угризения – Великден е само веднъж в годината!

Ако загубиш в чукането с яйца – поне спечели в яденето им!

Нека сърцето ти бъде толкова пълно, колкото великденската трапеза!

Пожелавам ти дни, пълни с пролет, усмивки и нови възможности.

Нека всяко яйце, което счупиш, носи късмет!

„Най-големият дар на Великден е надеждата.“
— Базил Хюм

„Все още вярвам в Дядо Коледа, Великденското зайче, Феята на зъбките и истинската любов. И не се опитвайте да ме убеждавате в обратното.“
— Доли Партън

„Винаги има цветя за тези, които искат да ги видят.“
— Анри Матис

„Април вдъхва дух на младост във всичко.“
— Уилям Шекспир

„Можеш да разбереш много за характера на човек по начина, по който яде желирани бонбони.“
— Роналд Рейгън

„Най-хубавият Великден е този, прекаран с любимите хора.“
— Неизвестен автор

„Цвят по цвят започва пролетта.“
— Алджърнън Чарлз Суинбърн

Снимка: iStock

„Никоя зима не трае вечно; никоя пролет не пропуска своя ред.“
— Хал Борланд

„Някои старомодни неща като чистия въздух и слънцето са трудно заменими.“
— Лора Ингълс Уайлдър

„Цветята винаги правят хората по-добри, по-щастливи и по-отзивчиви; те са слънце, храна и лекарство за душата.“
— Лутър Бърбанк

Снимка: pixabay

„Земята се смее чрез цветята.“
— Ралф Уолдо Емерсън

„Да засадиш градина означава да вярваш в утрешния ден.“
— Одри Хепбърн