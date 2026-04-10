Великден е онзи специален момент от годината, когато домът се изпълва с цвят, аромат на пролет и настроение за творчество. А боядисването на яйца не е просто традиция – то е истинско преживяване, което събира малки и големи около масата.

От класическите техники с бои до най-неочакваните и креативни идеи, този ритуал се превръща в забавна игра, в която въображението няма граници.

Днес има много различни и дори изненадващи начини да създадем красиви великденски декорации – с подръчни материали, природни багрила или дори с нестандартни техники, които превръщат всяко яйце в малко произведение на изкуството.

И ако все още не сте пробвали да боядисате яйца с помощта на флумастери, хартия и вода, сега е моментът!

Този гениален великденски трик буквално „превзе“ виртуалното пространство.

Какво е необходимо

яйца

флумастери

салфетки

купа с топла вода (и малко оцет)

Как се прави

Подгответе кухненска хартия. Нарисувай върху нея с флумастери цветни точки, линии и всякакви шарки. Колкото по-наситени са цветовете, толкова по-интензивен ще е резултатът.

Поставете свареното и изстинало яйце върху нарисуваната хартия и го увийте добре, след което закрепете с ластик или връв, за да е стабилно.

Потопете яйцето за кратко в сместа и го оставете така за около 10–15 минути.

Извадете и внимателно премахнете хартията.

Според съветите на някои инфлуенсъри, по-добре е яйцето да се потопи за кратко в топлата вода, след което да се остави увито във салфетката – докато тя изсъхне напълно.

И в двата случая, резултатът е красиво цветно яйце, с мраморен ефект!

По желание готовите яйца могат да се намажат с малко олио, за по-наситен и ярък цвят.

А ако желаете цветът да стане по-интензивен, използвайте по-тъмни и повече цветове - и по-здрава салфетка.