Великден е празник на надеждата, обновлението и радостта. Една от най-обичаните традиции по този повод е боядисването на яйца. Това не само символизира пролетта и обновяването на природата, но и носи забавление и творчество за всички възрасти.

Всеки обича да създава ярки и красиви яйца, които след това се споделят с близки и приятели, превръщайки този обичай в малка магия на празника.

Съществуват различни методи за боядисване – с помощта на алуминиево фолио, оформени като скъпоценни камъни или изцяло изрисувани.

А съществува и още един, наистина уникален метод с крем за бръснене. В резултат на него яйцата на великденската ни трапеза ще имат необикновени, сякаш вихрещи се цветове, които изглеждат като малки произведения на изкуството.

Цветовете са ярки, а рисунъците – уникални, защото никое яйце няма да изглежда точно като другото. Този метод прави боядисването забавно и креативно, а почистването е много по-лесно от традиционното с вода и оцет.

Снимка: iStock

Необходими материали

Бели яйца

Контейнери за боядисване

Щипки

Хартиени кърпи

Течна хранителна боя

Крем за бръснене

Дървени бъркалки (за кафе)

Инструкции

Изсипете крема за бръснене в контейнерите. Добавете няколко капки от първата хранителна боя и разбъркайте добре с дървените бъркалки, докато се смеси.

Добавете няколко капки от втория цвят, прокарайте пръчката през крема, за да създадете завихряния и рисунки. Работете върху целия контейнер или се концентрирайте върху определени участъци.

Потопете яйцата в оцветения крем и оставете да престоят 15–20 минути. Колкото по-дълго са потопени, толкова по-ярки ще бъдат боядисаните яйца.

Извадете яйцата с щипки и внимателно ги избършете с хартиена кърпа.

