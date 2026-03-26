Един лесен, интересен и предоставящ красиви резултати начин да нашарите яйцата си за този Великден е, като използвате алуминиево фолио, памучни тампони и боя за яйца. Ето какво ви е нужно и как да постигнете тези чудесни пастелни нюанси върху черупката.

Нужни материали:

  • Яйца – сурови
  • Боя за яйца в желаните цветове
  • Алуминиево фолио
  • Памучни тампони за грим
  • Купички за боята

Как да боядисате яйцата:

Разтворете желаните цветове боя за яйца в купички според указанията на опаковката. Върху 2-3 памучни тампона с помощта на пипета или лъжица сложете по няколко капки от различните бои. Като опция за малко по-наситен цвят, може да сложите напоена прежда или по-дебел конец в някоя от боите.

Снимка: Youtube Screenshot

Според желанията – може да комбинирате различни цветове. Увийте с тампоните, след което увийте и в алуминиево фолио.

Снимка: Youtube Screenshot

Така приготвените яйца сварете до готовност в съд и вода на котлона. Така едновременно ще ги нашарите и сварите.

Когато премахнете фолиото и тампоните, ще се види красивият пастелен ефект. Намажете с растителна мазнина и памук и яйцата ще заблестят още по-ярко.

Снимка: Youtube Screenshot

