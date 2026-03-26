Великден наближава, а вие искате тази година да направите нещо по-различно? Боядисани красиви яйца, но не както всеки път, а с по-голяма доза креативност. Ако търсите творчески подход към празника - космическите великденски яйца са точно за вас! Ето как да нарисувате галактика и Млечен път, създавайки незабравими спомени и превръщайки процеса в изкуство.

Космос върху яйцата!

Ако искате да изненадате семейството и приятелите си с нещо наистина нестандартно, „космическите яйца“ са перфектният избор. С тях лесно можете да съчетаете магията на празника с красотата на вселената.

Какво ви трябва?

Бели варени яйца.

Тъмна боя или спрей (черно, тъмносиньо, лилаво).

Акрилни бои или маркери за детайли (бяло, сребристо, пастелни нюанси).

Гъба или стара четка за боядисване.

Малка четка за детайлни елементи.

Стари вестници или подложка за защита на работната повърхност.

Стъпка по стъпка: Млечен път

Нанесете тъмната основа (черна или тъмносиня) с гъба върху яйцето.

С малка четка или стара четка за зъби напръскайте бяло за „звездите“. Леко потупване ще създаде различни размери точки, сякаш е истинска галактика.

Добавете сребристи или пастелни линии за газови облаци и мъглявини.

Следват планетите

Изберете цветове за отделните планети (например червено за Марс, оранжево и жълто за Юпитер).

С малка четка рисувайте пръстени и орбити около „планетите“ на яйцето.

Можете да добавите фосфоресциращи или металикови акценти за блясък.

Съвети за завършек

Смесвайте различни техники – пръскане, гъба, тънка четка за повече дълбочина.

За по-ефектни снимки, поставете яйцата върху черна или тъмна подложка, за да изпъкнат цветовете.

Може да направите комплект „Слънчева система“ - всяко яйце да представя различна планета.

