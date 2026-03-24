Трикът с металната лъжица за лесно белене на сварени яйца се превърна в истински хит в социалните мрежи. Видеа с милиони гледания показват как хора обелват яйце за секунди, без досадното пукане и късане на белтъка.



Най-интересното е, че методът работи независимо дали яйцата са пресни или не — нещо, което традиционно се смята за ключов фактор. Вижте как се прави и как работи този трик, който може да се окаже изключително полезен за Великден.

Как се прави трикът с лъжицата?

Напълнете достатъчно вода в подходящ съд, в който ще варите яйцата

Сложете го на котлона, за да заври водата

Поставете метална лъжица в средата на съда (няма значение дали е супена или чаена)

След това поставете и яйцата

Варете ги до твърдо сварени

След изваждане от водата и охлаждане, счупете яйцата и ги обелете

Процесът трябва да е лесен и бърз

Как работи този трик?

До момента няма разумно научно обяснение защо поставянето на лъжица във вряща вода заедно с яйцата ги прави по-лесни за белене. Една от теориите твърди, че металната лъжица се нагрява бързо и подобрява циркулацията на топлината във водата и води до по-равномерно сваряване.

По-вероятната причина е, че при кипене лъжицата се движи и „побутва“ яйцата. Това от своя страна създава микропукнатини в черупката. При варене между черупката и яйцето влиза вода, което по-късно помага за по-лесното им белене.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER