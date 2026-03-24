Трикът с металната лъжица за лесно белене на сварени яйца се превърна в истински хит в социалните мрежи. Видеа с милиони гледания показват как хора обелват яйце за секунди, без досадното пукане и късане на белтъка.
Най-интересното е, че методът работи независимо дали яйцата са пресни или не — нещо, което традиционно се смята за ключов фактор. Вижте как се прави и как работи този трик, който може да се окаже изключително полезен за Великден.
Как се прави трикът с лъжицата?
- Напълнете достатъчно вода в подходящ съд, в който ще варите яйцата
- Сложете го на котлона, за да заври водата
- Поставете метална лъжица в средата на съда (няма значение дали е супена или чаена)
- След това поставете и яйцата
- Варете ги до твърдо сварени
- След изваждане от водата и охлаждане, счупете яйцата и ги обелете
- Процесът трябва да е лесен и бърз
Как работи този трик?
До момента няма разумно научно обяснение защо поставянето на лъжица във вряща вода заедно с яйцата ги прави по-лесни за белене. Една от теориите твърди, че металната лъжица се нагрява бързо и подобрява циркулацията на топлината във водата и води до по-равномерно сваряване.
По-вероятната причина е, че при кипене лъжицата се движи и „побутва“ яйцата. Това от своя страна създава микропукнатини в черупката. При варене между черупката и яйцето влиза вода, което по-късно помага за по-лесното им белене.
