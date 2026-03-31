Великденските яйца са не просто традиция, а и любима част от празничната трапеза. Но след като бъдат сварени и боядисани, възниква важният въпрос – колко дълго всъщност са безопасни за консумация?

Макар яйцата да са изключително полезни и хранителни, при сваряване те стават по-нетрайни. Причината е, че топлинната обработка премахва естествения защитен слой на черупката, който обикновено предпазва от проникване на бактерии.

Колко издържат сварените великденски яйца?

Ако се съхраняват правилно в хладилник (при температура до около 4°C), сварените яйца, независимо дали са боядисани или не, могат да се консумират до 7 дни след сваряването.

Това важи както за яйца с черупка, така и за обелени, стига да се съхраняват в добре затворен съд. Т.е., ако боядисате яйцата на Велики четвъртък, те ще са годни за консумация до следващия четвъртък – при правилно съхранение в хладилник.

Колко време издържат сварените яйца извън хладилник?

Тук трябва да сме особено внимателни:

Сварени яйца, оставени на стайна температура, са безопасни до 2 часа

Ако температурата е по-висока (над 32°C), този срок пада до само 1 час

След това рискът от развитие на бактерии значително се увеличава и яйцата не бива да се консумират.

Как да съхраняваме великденските яйца правилно?

За да запазите яйцата максимално дълго свежи и безопасни, трябва да ги охладите и приберете в хладилник до 2 часа след боядисването. Най-добре е да се съхраняват в затворен съд, за да не поемат от миризмите на останалата храна. Също така е препоръчително да ги оставите необелени до момента на консумация. Ако ги носите навън, например за пикник, ги съхранявайте в хладилна чанта.

Как да познаем дали яйцата са развалени?

Развалените яйца могат да причинят хранително отравяне, включително салмонела. Затова никога не рискувайте. Ако имат неприятна, „сярна“ миризма, лепкава или слузеста повърхност и странен вид на черупката, то по-добре ги изхвърлете.

