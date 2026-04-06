Херцогът и херцогинята на Съсекс отпразнуваха през уикенда Великден заедно с децата си – 6-годишния принц Арчи и 4-годишната принцеса Лилибет. 44-годишната Меган Маркъл публикува в Инстаграм серия от кратки видеа с най-чаровните моменти от деня, пише "Пийпъл".

В едно от тях децата тичат по тревата с великденски кошнички в ръце, докато търсят скрити яйца. Лилибет носи на главата си празнични заешки ушички в розов цвят.

В друго видео братът и сестрата вървят по каменна алея в градината, носейки кошници, пълни с лакомства и малки подаръци, придружени от куче.

В трети клип Лилибет, облечена в розова рокля с флорален десен, ходи боса по тревата, държейки две плюшени играчки. Дългата ѝ червена коса блести на слънцето, а на заден план се чува чуруликането на птички.

Арчи също демонстрира креативност, като използва специално устройство, наречено „Dinomazing Egg Decorator“, за да украси въртящо яйце с цветни флумастери.

В публикацията Меган включва и кадри как домашните кокошки, който отглеждат в имението им в Монтесито, получават великденско лакомство - прясна маруля.

Към поста си тя лаконично добавя: „Честит Великден!“

Принц Хари (41) и Меган се преместиха в родния щат на херцогинята – Калифорния – след като през 2020 г. се оттеглиха от кралските си задължения във Великобритания. Оттогава те отглеждат децата си далеч от публичното внимание.

По Великден през април 2025 г. Меган също сподели видео в Инстаграм, в което сподели за появата на неочаквани гости – патица с малките си.

„Пожелавам ви щастлив Великден, изпълнен с любов… и изненади!“, написа тя под клипа, заснет пред дома ѝ, на фона на песента „Choo Choo Ch’Boogie“ на Луис Джордан.