Бащата на Меган Маркъл намери любовта на 81 години - влюби се в медицинската сестра, която се грижеше за него по време на здравословните му проблеми. А херцогинята все още мълчи и не комуникара с баща си.

Томас Маркъл, бащата на Меган Маркъл, с когото тя не е в особено добри отношения, отново попада в светлината на прожекторите, този път заради нова любовна история, която предизвика широк обществен интерес. След поредица от сериозни здравословни проблеми и години на емоционална дистанция от дъщеря си, 81-годишният бивш холивудски осветителен директор разкри, че е намерил щастието в очите на 46-годишната медицинска сестра Рио Канедо.

Любовта лекува

Според публикуваната в медии информация, двамата се запознават във Филипините, където Томас Маркъл се възстановява след тежка операция и ампутация на крак вследствие на усложнения, причинени от кръвен съсирек. Именно в този труден период Рио Канедо се грижи за него, а близостта между тях постепенно прераства в романтична връзка. Маркъл споделя, че не е очаквал отново да изпита радост и спокойствие на тази възраст, но днес се чувства „истински благословен“ и отново щастлив.

Снимка: Getty Images

Възрастовата разлика не го притеснява

Връзката между 81-годишния Маркъл и 46-годишната Канедо, макар и с 35 години разлика, предизвика множество коментари. Самият той обаче заявява, че не обръща внимание на критиките. По думите му, животът е твърде кратък, за да бъде живян според очакванията на другите, а любовта остава най-важното нещо.

Баща и дъщеря, които не си говорят

Отношенията с Меган остават обтегнати. Въпреки че според публикациите Меган Маркъл е направила опит да се свърже с баща си по време на последната му здравословна криза, отношенията между двамата продължават да бъдат напрегнати. Разривът помежду им датира от периода около сватбата ѝ с принц Хари през 2018 година, когато Томас не успя да присъства заради здравословни проблеми и последвалия медиен скандал. Оттогава контактът между тях е минимален.

