Принц Хари бе обвинен в изпращането на флиртуващи съобщения до журналист, където споменава техните „гушкания“, пишат от Hello! 41-годишният херцог на Съсекс е добавил журналистката на Mail on Sunday Шарлот Грифитс във Facebook през 2011 г. и ѝ е дал телефонния си номер, съобщиха от Висшия съд на Лондон.

Разкритията бяха направени по време на заключителните пледоарии пред съдия Никлин след края на 11-седмичния процес за поверителност на Хари срещу Associated Newspapers Limited, издателя на Daily Mail. Окончателното решение ще бъде обявено на по-късен етап. 

Кралска драма извън двореца: Меган и Хари правят нов сериал с Netflix!

Съобщения, датиращи между декември 2011 г. и януари 2012 г., включваха няколко флиртуващи обмена между Хари и 40-годишната Шарлот, бивш заместник-редактор на дневника, а понастоящем главен редактор на вестника. Хари спомена за техните „гушкания по време на филми“, нарече Шарлот „сладкиш“ и подписа съобщението с „целувки“. 

Въпреки това, Хари заяви пред съда през януари, че е срещал Шарлот само веднъж на парти, организирано от общия им приятел Артър Ландън, и е прекъснал контакта, когато е разбрал, че тя е журналистка. „Това беше всичко“, каза той. 

Съдът вече е чул, че Шарлот е общувала в някои от същите социални кръгове като принца на Уелс и херцога на Съсекс. В показанията си по-рано този месец тя каза: „Правя граница между професионалния и личния си социален живот в сравнение с посещението на събития като журналист.“

Г-жа Грифитс също така каза пред съда, че е общувала социално с Хари няколко пъти, включително веднъж, когато двамата са присъствали на партито, където Хари твърди, че е останал буден цяла нощ, преди да се наложи да присъства на събитие, свързано с Trooping the Colour, на следващата сутрин.

Снимка: Getty Images

Какво гласят съобщенията?

Първото съобщение на Хари от 4 декември 2011 г. гласеше: „Аз съм Х, в случай че сте се объркали с името и снимката!!! Целувки“

Шарлот, която по това време е била заместник-редактор на дневника във вестника, се обърнала към него с „г-н Палавник“ в отговор. „Какъв забавен уикенд, изпълнен с пакости – не можем ли всички да правим глупости в провинцията всяка седмица, по дяволите?? Целувки“, написа тя. 

Следващите текстови съобщения на Хари гласяха: „Каква тълпа. Никога не съм се смял толкова много за 24 часа!! Г-н Палавник? Как получих тази титла... Със сигурност не бях по-лош от всеки друг!!“ и се оплака, че е трябвало „да води учтив разговор със странни хора на вечеря, да ги моли за пари за благотворителност! Наистина забавно“.

През януари 2012 г. двамата си разменили съобщения за парти у „Артърс“ – техен общ приятел – на което Хари не е успял да присъства. Той казал: „Просто ми се искаше да можех да бъда там... особено сега, когато и ти си там! Работиш ли някога?!!... Надявам се, че си наистина добре, Гриф... Липсват ми нашите прегръдки!! Нямам връзка цяла седмица, в случай че си помислиш, че съм груб, дръж ме в течение, целувки.“

Снимка: Getty Images

Какъв е аргументът на Хари срещу „Daily Mail“?

Херцогът на Съсекс, сър Елтън Джон и баронеса Дорийн Лорънс са част от група, която завежда съдебни дела срещу Associated Newspapers Limited (ANL) по обвинения в незаконно събиране на информация, включително подслушване на стационарни телефони и получаване на информация чрез измама.

Хари твърди, че издателят е направил живота на Меган Маркъл „абсолютeн кошмар“. ANL категорично отрича да е извършила нарушение и защитава твърденията, повдигнати от групата, в която участват още Дейвид Фърниш, Лиз Хърли, Сади Фрост и сър Саймън Хюз. 

На 27 март адвокатите на групата заявиха, че Висшият съд трябва да им присъди „значително обезщетение“. 

Арестът на бившия принц Андрю: Защо Хари е съкрушен от сравненията с чичо си? (СНИМКИ)

Херцогът на Съсекс присъства на първите дни от процеса през януари, по време на който даде показания, като в един момент заяви пред съда, че издателят е направил живота на съпругата му Меган Маркъл „абсолютна мъка“. В показанията си от общо 23 страници като свидетел той каза, че случаят е бил „повтарящо се травмиращо преживяване“

Очаква се писмено решение. 