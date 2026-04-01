Принц Хари бе обвинен в изпращането на флиртуващи съобщения до журналист, където споменава техните „гушкания“, пишат от Hello! 41-годишният херцог на Съсекс е добавил журналистката на Mail on Sunday Шарлот Грифитс във Facebook през 2011 г. и ѝ е дал телефонния си номер, съобщиха от Висшия съд на Лондон.

Разкритията бяха направени по време на заключителните пледоарии пред съдия Никлин след края на 11-седмичния процес за поверителност на Хари срещу Associated Newspapers Limited, издателя на Daily Mail. Окончателното решение ще бъде обявено на по-късен етап.

Съобщения, датиращи между декември 2011 г. и януари 2012 г., включваха няколко флиртуващи обмена между Хари и 40-годишната Шарлот, бивш заместник-редактор на дневника, а понастоящем главен редактор на вестника. Хари спомена за техните „гушкания по време на филми“, нарече Шарлот „сладкиш“ и подписа съобщението с „целувки“.

Въпреки това, Хари заяви пред съда през януари, че е срещал Шарлот само веднъж на парти, организирано от общия им приятел Артър Ландън, и е прекъснал контакта, когато е разбрал, че тя е журналистка. „Това беше всичко“, каза той.

Съдът вече е чул, че Шарлот е общувала в някои от същите социални кръгове като принца на Уелс и херцога на Съсекс. В показанията си по-рано този месец тя каза: „Правя граница между професионалния и личния си социален живот в сравнение с посещението на събития като журналист.“

Г-жа Грифитс също така каза пред съда, че е общувала социално с Хари няколко пъти, включително веднъж, когато двамата са присъствали на партито, където Хари твърди, че е останал буден цяла нощ, преди да се наложи да присъства на събитие, свързано с Trooping the Colour, на следващата сутрин.

Какво гласят съобщенията?

Първото съобщение на Хари от 4 декември 2011 г. гласеше: „Аз съм Х, в случай че сте се объркали с името и снимката!!! Целувки“

Шарлот, която по това време е била заместник-редактор на дневника във вестника, се обърнала към него с „г-н Палавник“ в отговор. „Какъв забавен уикенд, изпълнен с пакости – не можем ли всички да правим глупости в провинцията всяка седмица, по дяволите?? Целувки“, написа тя.

Следващите текстови съобщения на Хари гласяха: „Каква тълпа. Никога не съм се смял толкова много за 24 часа!! Г-н Палавник? Как получих тази титла... Със сигурност не бях по-лош от всеки друг!!“ и се оплака, че е трябвало „да води учтив разговор със странни хора на вечеря, да ги моли за пари за благотворителност! Наистина забавно“.

През януари 2012 г. двамата си разменили съобщения за парти у „Артърс“ – техен общ приятел – на което Хари не е успял да присъства. Той казал: „Просто ми се искаше да можех да бъда там... особено сега, когато и ти си там! Работиш ли някога?!!... Надявам се, че си наистина добре, Гриф... Липсват ми нашите прегръдки!! Нямам връзка цяла седмица, в случай че си помислиш, че съм груб, дръж ме в течение, целувки.“

Какъв е аргументът на Хари срещу „Daily Mail“?

Херцогът на Съсекс, сър Елтън Джон и баронеса Дорийн Лорънс са част от група, която завежда съдебни дела срещу Associated Newspapers Limited (ANL) по обвинения в незаконно събиране на информация, включително подслушване на стационарни телефони и получаване на информация чрез измама.

Хари твърди, че издателят е направил живота на Меган Маркъл „абсолютeн кошмар“. ANL категорично отрича да е извършила нарушение и защитава твърденията, повдигнати от групата, в която участват още Дейвид Фърниш, Лиз Хърли, Сади Фрост и сър Саймън Хюз.

На 27 март адвокатите на групата заявиха, че Висшият съд трябва да им присъди „значително обезщетение“.

Херцогът на Съсекс присъства на първите дни от процеса през януари, по време на който даде показания, като в един момент заяви пред съда, че издателят е направил живота на съпругата му Меган Маркъл „абсолютна мъка“. В показанията си от общо 23 страници като свидетел той каза, че случаят е бил „повтарящо се травмиращо преживяване“.

Очаква се писмено решение.