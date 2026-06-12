Лили Иванова ще се качи за последен път на сцените на няколко града, в рамките на турнето си за 2026 г. През 2027 пък ще има само 5 ексклузивни концерта.
След повторния си концерт в парижката зала “Олимпия“ Лили Иванова продължава с концертите си от Национално турне 2026. То включва следните градове.
- 16 юни - Габрово
- 1 юли - Добрич
- 2 юли - Русе
- 10 юли - Горна Оряховица
- 11 юли - Варна
- 12 юли – Бургас
- 2 септември - София
- 7 септември - Пловдив
- 10 септември - Плевен
- 22 октомври - Шумен
- 16 ноември - Хасково
- 18 ноември – Пазарджик
- 23 ноември - Ямбол
На повечето от тези сцени обаче Лили Иванова ще се качи за последен път в рамките на своето голямо национално турне.
Догодина - 2027, Лили Иванова ще изнесе само 5 ексклузивни концерта. Те ще бъдат в тези 4 български града:
- София
- Пловдив
- Варна
- Бургас
През 2027 година фондация "ЛИЛИ ИВАНОВА" ще представи нови проекти и събития, свързани с благотворителната й дейност.
Припомняме, че след 4-месечен кастинг избраха актрисата, която ще изпълни ролята на Лили Иванова в биографичния филм за нея. Това е Виолина Доцева. Тя е родена на 6 юли 1993 г. През 2015 г. завършва актьорско майсторство в Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Атанас Атанасов. Освен роли в театъра, има записана авторска песен „Спаси ме“ – на R.A.N.D.O.M и Виолина. Снимките на „Лили – любовта е живот“ започват през април 2027 г., съобщи Иван Христов.