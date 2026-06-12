Лили Иванова ще се качи за последен път на сцените на няколко града, в рамките на турнето си за 2026 г. През 2027 пък ще има само 5 ексклузивни концерта.
 
След повторния си концерт в парижката зала “Олимпия“ Лили Иванова продължава с концертите си от Национално турне 2026. То включва следните градове. 
  • 16 юни - Габрово
  • 1 юли - Добрич
  • 2 юли - Русе
  • 10 юли - Горна Оряховица
  • 11 юли - Варна
  • 12 юли – Бургас
  • 2 септември - София
  • 7 септември - Пловдив
  • 10 септември - Плевен
  • 22 октомври - Шумен
  • 16 ноември - Хасково
  • 18 ноември – Пазарджик
  • 23 ноември - Ямбол

На повечето от тези сцени обаче Лили Иванова ще се качи за последен път в рамките на своето голямо национално турне.

Снимка: Коко Кръстев
  • София
  • Пловдив
  • Варна
  • Бургас

 
През 2027 година фондация "ЛИЛИ ИВАНОВА" ще представи нови проекти и събития, свързани с благотворителната й дейност.
 
Снимка: Коко Кръстев
 
Припомняме, че след 4-месечен кастинг избраха актрисата, която ще изпълни ролята на Лили Иванова в биографичния филм за нея. Това е Виолина Доцева. Тя е родена на 6 юли 1993 г. През 2015 г. завършва актьорско майсторство в Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Атанас Атанасов. Освен роли в театъра, има записана авторска песен „Спаси ме“ – на R.A.N.D.O.M и Виолина. Снимките на „Лили – любовта е живот“ започват през април 2027 г., съобщи Иван Христов.