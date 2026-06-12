Лили Иванова ще се качи за последен път на сцените на няколко града, в рамките на турнето си за 2026 г. През 2027 пък ще има само 5 ексклузивни концерта.

След повторния си концерт в парижката зала “Олимпия“ Лили Иванова продължава с концертите си от Национално турне 2026. То включва следните градове.