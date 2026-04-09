Да боядисаме яйца без бои не е чак толкова трудно. Може просто да използвате старите вратовръзки на съпруга си или друг копринен плат с интересен десен. 

Необходими материали:

  • парчета от 100% копринена вратовръзка (риза, шал)
  • ножица
  • памучни парчета плат
  • конци или мека тел


Материята в случая е особено важна, защото гарантира качествено оцветяване на черупката на яйцето. Затова първо се уверете, че платът, който ще използвате, не е полиестер или друг вид изкуствена тъкан. Тази информация обикновено е написана върху етикета на дрехата.
Вратовръзки може да купите и от магазините за дрехи втора употреба. Така боядисването на яйцата няма да ви излезе скъпо.

Коприната в тъмни цветове – тъмносиньо, лилаво и червено оцветяват най-добре. Принтовете с дребни фигурки са за предпочитане, защото могат да се отпечатат цели върху яйцето.

* Срежете вратовръзката по шевовете и махнете подплатата (почти винаги има такава), за да остане само коприната.

Нарежете я на парчета, които са достатъчно големи, за да покрият едно яйце.

Увийте го плътно, като внимавате лицевата страна на плата да остане отвън. Стегнете възможно най-много, но внимавайте да не счупите яйцето. Колкото по-плътна е коприната около яйцето, толкова по-добре ще се отпечата шарката от плата върху него. Гънките по плата ще придадат ефект на акварелни бои върху черупката.

След като ги увиете във вратовръзката, ги увийте и в памучното парче плат. Най-добре е то да е с цвета на черупката. Другият вариант е просто да е бяло. Стара калъфка на възглавница би свършила чудесна работа. Вържете с конец или мека тел.

Сложете яйцата в тенджера и ги залейте с вода. Добавете 1/4 ч. ч. винен оцет и оставете за заврят. Варете ги около 20 минути. Извадете ги и ги поставете върху хавлиена кърпа, за да изсъхнат и да изстинат.

След това развържете. Ще получите прекрасно оцветени яйца с различни весели фигурки по черупката.