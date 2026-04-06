Една от най-обичани великденски традиции е боядисването на яйца. Обикновено това се прави на Велики четвъртък или Велика събота, като първото яйце задължително се оцветява в червено – символ на кръвта на Исус Христос и на новия живот. Това яйце често се запазва през цялата година като знак за здраве и закрила.

Но боядисването на яйца не е просто обичай – то е цяло изкуство и възможност за неограничено творчество. Особено в последните години, когато все повече хора се обръщат към нестандартни техники, които правят процеса още по-забавен и вълнуващ.

Ето още един неочакван метод, с помощта на който може да създадем нестандартни и ярки шарки върху яйцата – в резултат на което празничната ни трапеза ще бъде още по-красива и цветна.

Как да боядисаме яйца с макарони и боя

Необходими материали:

сварени яйца, най-добре бели

хранителна боя за яйца

макарони – фузили

найлонов плик

Стъпки:

Пълним найлоновия плик наполовина с макарони.

Върху тях изливаме малка част от боята.

"Разбъркваме" добре - така че съставките да се смесят.

Поставяме в плика и яйцето и отово "разбъркваме" - този път внимателно.

Резултатът е яйце, боядисано в неравномерни шарки и петна, които му придават уникален вид.

Най-хубавото в боядисването на яйца не е крайният резултат, а самият процес. Това е време, в което семейството се събира, смее се, създава спомени и споделя радостта от празника. Децата учат традициите, а възрастните се връщат към детството си.

