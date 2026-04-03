Преди Великден, видеоклип с лесен трик за декориране на великденски яйца стана вирусен в TikTok, който досега е гледан повече от девет милиона пъти. Най-интересното е, че за тази техника не ви е нужно нищо специално, тъй като вероятно вече имате всичко необходимо у дома.

Сред многото идеи за декориране, този трик се откроява, защото е лесен и дава наистина впечатляващ резултат. Създателка на съдържание показва как използването на обикновени белтъци може да създаде професионално направен ефект.

Процедурата е проста – белтъкът се отделя от жълтъка, след което тънък слой се нанася върху ръка с ръкавица с четка. След това се добавя ядливо златно или сребърно фолио, натрошава се на малки парченца и накрая в дланта се търкаля сварено яйце.

Резултатът са елегантни яйца с мраморен вид, които веднага привличат вниманието.

Уникалността на тази техника е, че яйчният белтък служи като естествено лепило. Този метод е познат от векове и се използва при позлатяването, а предимството е, че е безопасен за консумация, тъй като не включва никакви химически лепила.

Използват се ядливи златни и сребърни листа, които са безопасни за консумация, така че украсените яйца могат да се консумират свободно.

Снимка: Pinterest

Този начин на декориране се вписва в съвременната тенденция за елегантни, метални декорации, вместо класически силни цветове.

Снимка: Pinterest

Важно е да използвате ръкавици, тъй като тези тънки листове лесно залепват за пръстите ви поради мазнини и статично електричество, което затруднява нанасянето им върху яйцето.