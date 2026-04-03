С на стъпването на пролетта в Горски котар - планински район в Северна Хърватия и с наближаването на Великден, един специалитет заема централно място на празничните маси. И без него празникът е немислим!

Става дума за Gorski nadjev, на български Горска плънка - някога ястие на най-бедните селяни и работници на полето, а днес истинси деликатес, получен от смесването на стар хляб, яйца и няколко кубчета сушено месо.

С годините ястието се е превърнало в символ на кулинарната идентичност на Горски котар.

Любовта към този специалитет се отразява в многобройните местни имена, които свидетелстват за неговото широко разпространение. В зависимост от селото или региона, където се приготвя, той се нарича също želudac , budla , nedelo или hrge. Но независимо от наименованието, основата винаги е една и съща: вкусна хармония от сух хляб, яйца, шунка, бекон и пресен лук.

Как се приготвя Горска плънка

Въпреки че всяка домакиня има своята малка тайна, основната подготовка следва доказана рецепта, предавана през поколенията.

Съставки:

10–20 яйца

250 г бекон

250 г шунка

малко повече от ¼ кг хляб (стар)

сол и пипер

пресен лук (зелената част)

малко галета или царевично брашно

Приготвяне:

Шунката, беконът, пресният лук и хлябът се нарязват на парчета. Някои първо запържват за кратко бекона, за по-силен вкус. Добавят се разбитите яйца, солта и пиперът. Смесват се добре и се оставят за малко, за да се слеят добре съставките.

Готовата смес се пълни в естествени черва – свински или телешки. Червата се накисват, за да станат еластични и се внимава да не се пълнят твърде много, тъй като яйцата удвояват обема си при готвене. Краищата се завързват или зашиват плътно, за да не изтече сместа.

Така получената плънка се вари в много вода, като периодично се пробива с вилица, за да излезе излишният въздух. Нужен е час до час и половина – след което се изважда от водата и се оставя да изстине.

Снимка: instagram/tz.gorskikotar

Сервиране – върхът на празника

Горска плънка се сервира винаги студена, нарязана на дебели филии. И е незаменима част от великденския обяд - поднася се комбинирана с твърдо сварени яйца, пресен лук и неизменният прясно настърган хрян, чиято острота перфектно балансира богатия вкус на плънката.

