Страстната седмица е време за смирение, размисъл и традиции. Но и момент, в който споделяме със семейството и близките си безценни мигове – и вкусна храна.

И какво по-хубаво от това да завършим празничния обяд със сладък десерт. В редица страни подобни традиции са наложени от векове. Като Испания например – които имат множество десерти, създадени специално за Страстната седмица - дните преди Великден, която в християнската традиция се посвещава на възпоменание на последните дни от живота на Исус Христос.

Torrijas

Типичният великденски десерт в Испания. Състои се от запържена филия хляб, предварително потопена в яйце и напоена с мляко, вино или сироп. За този деликатес се е говорило още по времето на римляните, а версията, най-близка до съвременната, се появява през XV век.

Buñuelos

Произхождат от средновековна Испания с влияние на арабската сладкарска традиция. По същество представлява пържено тесто от мляко, захар, брашно и яйца – което е било достатъчно засищащо, за да подпомага въздържанието от месо и да предоставя нужната енергия за ежедневна работа.

Flores

Пържените „цветя“ са типични за Великата седмица. Те имат характерната си форма благодарение на желязната форма, в която се пържи тестото. След пърженето се заливат с мед – а резултатът е фин и хрупкав десерт.

Alajú

Най-продаваният десерт в Испания по време на Великата седмица е именно сладкишът аlajú. В основата му са мед и печени бадеми, „притиснати“ между две вафлени кори - за да се получат ефектът на „тортичка“. Смята се, че произходът му се връща към старите търговски маршрути, които го донесли от далечен Китай на Иберийския полуостров.

Gachones

Сладкиш е типичен по време на Страстната седмица. Състои се от пържено тесто от яйца, хляб, захар и канела, след което се напоява с млечен инфуз от мляко, канела и кора от портокал и лимон.

Monas de Pascua

Типичен десерт за Каталуния, Мурсия и Арагон, символизиращ края на великденското въздържание. Това е пухкав козунак, украсен с варени яйца, които могат да бъдат боядисани или не. Традиционно на Великденския понеделник семействата и приятелите се събират на открито, за да хапнат моната.

