Днес разчитаме на вентилатори, точни градуси и модерни фурни, но истината е, че най-вкусният козунак се е правел без всички тези екстри. Бабите ни са знаели нещо, което често забравяме – че магията е в търпението, ръцете и малките хитрости.

Днес разчитаме на модерни съставки, но бабите са залагали на натурални такива – яйца, пълномаслено мляко, масло и мас, които са били домашно производство. Така козунакът става по-наситен на вкус, има онази разтеглива структура, която всички търсим и добива красив жълт оттенък. Ако имате възможност да намерите такива от село или от някой фермерски пазар – пробвайте.

Ако и този Великден търсите нова рецепта за бърз козунак без месене, вижте как са го правили нашите баби. Сигурни сме, че можете да откраднете поне един трик, с който да постигнете перфектния сладкиш за празника.

Месенето - "бие" се в масата за повече "конци"

Ако сега улесняваме живота си с кухненски помощници, които месят тесто, като планетарни миксери и такива, които го пекат, като хлебопекарни, то преди никой не е разполагал с подобни удобства. На месенето се е отделяло специално внимание, за да се образуват така желаните „конци. „Биене“ в масата е техника, която е била истински ритуал. Не 5 минути, а поне половин час – с много търпение и мазнина. Вместо да добавят брашно, бабите са намазвали ръцете си с масло или мас. Това е била тайната за меко тесто и разтегливи „конци“. Това е един от триковете, които можем да приложим и днес.

Втасването - бавно, под памучна кърпа

Най-важното правило, което са следвали в миналото, за да се получи перфектният козунак – без бързане. Тестото се е оставяло на топло, увито в одеяло или до печката, понякога с часове. Без бързане, без „съкращения“ и хакове, които да улеснят процеса. Именно това дълго втасване е давало онази въздушна, пухкава текстура, която днес всички търсим. Можем да го приложим, като покрием с мека хавлиена кърпа, не ускоряваме процеса по никакъв начин и буквално забравим съда с тестото за няколко часа.

Печенето - без вентилатор

В старите печки на дърва температурата не се е измервала с дисплей, а с око и опит. Малко брашно, хвърлено вътре, е показвало дали топлината е „точна“. Ако брашното покафенее, фурната е готова. Козунакът е печен бавно, на равномерна топлина, без агресивно изсушаване – нещо, което днес лесно губим с вентилаторите.

Ако сте тешили все пак да заложите на нещо по-модерно, то ето няколко идеи:

Ето как да разберете дали тестото за козунака ви е добре замесено: