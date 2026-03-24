Козунакът не е просто десерт. Това е част от огромна традиция на празнични сладки хлябове, които се приготвят почти навсякъде по света, където се празнува Великден. Общата основа навсякъде е една и съща - сладко тесто (яйца, мляко, мазнина, захар), но оттам нататък започва голямото разнообразие. Нека видим как стоят нещата в съседна Гърция, Румъния, както и в Италия и Армения!

Ако трябва да обобщим най-семпло различните видове, то италианците гонят "въздушност" на тестото, гърците - аромат, румънците - пълнеж, докато ние - перфектното тесто на "конци". И точно затова българският козунак е толкова труден за правене… но и толкова удовлетворяващ, когато стане както трябва. Но нека сега видим какво представляват и останалите козунаци за Великден по света!

Снимка: Wikipedia

Италия - Коломба паскуале

Италианците имат съвсем различна философия. Какво правят те? Използват дълга ферментация, тестото е по-близко до вкуса на панетоне и добавят цитрусови кори. Най-голямата разлика идва от това, че няма „конци“ като при козунаците, които се правят у нас и се усеща по-скоро въздушен и лек, но по-сух. Отгоре се прави захарна коричка с поръсване с кристална захар и бадеми. А сега малко история -Коломба паскуале или Коломба ди Паскуа (букв. „Великденски гълъб“) е традиционен италиански великденски хляб, великденският еквивалент на двата добре познати италиански коледни десерта - Панетоне и Пандоро. Тестото за Коломба паскуале се приготвя по подобен начин на Панетоне - с брашно, яйца, захар, естествена мая и масло. Но за разлика от панетоне, то обикновено съдържа захаросани кори и не съдържа стафиди. След това тестото се оформя във формата на гълъб (“коломба” на италиански, откъдето идва и името му) и накрая се поръсва с перлена захар и бадеми, преди да се изпече.

Някои производители произвеждат и други варианти, включително покрит с шоколад. Коломба паскуале е комерсиализиран през 30-те години на миналия век от Дино Вилани, работил като рекламен директор за миланската компания Motta, която вече е била известна със своя коледен специалитет панетоне. Вилани имал идеята да създаде великденски хляб, използвайки същата машина и същото тесто като Панетоне. Собственикът на Motta, миланският пекар и бизнесмен Анджело Мота, изпратил новото творение на много журналисти и писатели, за да го тестват, и то се радвало на голям успех. В резултат на това друга миланска компания - Vergani, последвала примера му, като започнала да произвежда Коломба паскуале там през 1944 г.

Снимка: Wikipedia

Гърция - Цуреки

Това е най-близкият вариант до българския козунак. Основни разлики са, че използват махлеб (смлени черешови костилки) и мастиха (смола). Това дава уникален аромат - леко ориенталски. Текстурата е също "на конци", но козунакът е по-плътен. Ако българският козунак е мек и пухкав, то гръцкият е с характерен вкус и аромат заради съставките. Цуреки по традиция е сладък празничен хляб, приготвен с брашно, мляко, масло, яйца и захар. Обикновено се подправя с лимонова и портокалова кора, мастикова смола или махлеб. Други аромати могат да включват екстракт от бадем, канела, стафиди или семена от копър.

Лампропсомо, разновидност на цуреки, обикновено наричана „гръцки великденски хляб“, се приготвя от гръцки общности по време на Великден, не само в Гърция, но и в други страни с гръцки общности. Тестото се намазва с разбити яйца преди печене. Понякога цуреки се използва като подарък за специален повод - например, може да се подари като великденски подарък от деца на техните кръстници.

Снимка: Wikipedia

Армения - Катнахунтс

Нарича се още арменски великденски хляб и се яде по време на Великден в Армения и арменската диаспора в страните по света. Този хляб понякога се нарича „арменски великденски хляб“. На арменски език, общите имена освен катнахунтс включват още бсатир, хорег или чеорег. Преди печене на този празничен сладък хляб, повърхността се боядисва с яйчен жълтък, а топлината на фурната го запича, докато придобие червеникаво-кафяв оттенък, който представлява кръвта на Христос.

Традиционните арменски катнахунтс се приготвя от тесто на базата на мая от брашно, захар, мляко, масло, яйца, портокаловаи/или лимонова кора и често се овкусява с подправки като махлеб, кардамон, канела, индийско орехче и ванилия. След втасване тестото се оформя на плитки, спирали или хлебчета и може да се пълни със сладки добавки като сушени плодове (най-вече сливи, стафиди, горски плодове или кайсии), шоколад или ядки. Намазан с яйчен жълтък, поръсен със сусам и изпечен до златисто, резултатът е мек, леко сладък хляб с подправки и по желание пълнеж.

Снимка: Wikipedia

Румъния - Козонак

Тук вече нещата стават по-тежки. Какво е различното? Богат пълнеж, който често включва какао, орехи и много захар. Получава се почти като руло, а разликата с козунака в България е, че е по-плътен и по-сладък. Докато нашият козунак е като сладък ароматен хляб, техният е по-скоро като сладкиш с много пълнеж. Румънците добавят какао, ром, орехи и локум към състава, създавайки по този начин оригинална версия на ястието, което не беше за изпускане от никоя великденска или коледна трапеза в продължение на стотици години и е широко призната като традиционен десерт. Козонак е сладък хляб, в който мляко, мая, яйца, захар, масло и други съставки се смесват и се оставят да втасат преди печене.

В България козунакът се приготвя чрез добавяне на лимонова кора към тестото, точно както румънската версия. В Румъния рецептите за гарнитури се различават доста значително между регионите. Самото тесто е сходно в цялата страна - обикновен сладък хляб, приготвен от брашно, яйца, мляко, масло, захар и сол. В зависимост от региона обаче, към него може да се добави някоя от следните съставки - стафиди, настъргана портокалова или лимонова кора, орехи или лешници, ром и ванилов аромат. Техният Козонак може да се поръси и с маково семе отгоре. Козонак именно е сладкият продукт, избран да представи Румъния в инициативата „Кафе Европа“ на австрийското председателство на Европейския съюз, по случай Деня на Европа през 2006 г.

