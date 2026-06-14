На 14 юни рожден ден празнуват две добре познати публични личности у нас и по света – сръбската музикална звезда Цеца Ражнатович и американският президент Доналд Тръмп.

Цеца Ражнатович

Родена на 14 юни 1973 г. в Житораджа, Цеца започва музикалната си кариера още като тийнейджърка и бързо се превръща в едно от най-разпознаваемите имена на балканската музикална сцена. С десетки албуми зад гърба си, тя е сред най-продаваните изпълнители в региона и остава популярна вече няколко десетилетия.

Кариерата ѝ е белязана както от огромен успех на сцената, така и от силен обществен интерес към личния ѝ живот, което я превръща в една от най-коментираните личности в Сърбия и извън нея.

Доналд Тръмп

Роден на 14 юни 1946 г. в Ню Йорк, Доналд Тръмп е бизнесмен, телевизионна личност и политик. Преди да стане президент на САЩ, той изгражда империя в сферата на недвижимите имоти и става световноизвестен с телевизионното шоу „The Apprentice“.

Снимка: EPA

През 2017 г. встъпва в длъжност като 45-ия президент на Съединените щати, а по-късно се завръща и като една от най-влиятелните фигури в американската политика.