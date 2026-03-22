София се превърна в сцена на истински балкански музикален спектакъл. В рамките на два последователни дни – 18 и 19 март 2026 г. – сръбската звезда Цеца Ражнатович изнесе два концерта в столичен клуб, които предизвикаха огромен интерес и се превърнаха в едно от най-обсъжданите събития в столицата.

Две вечери, разпродадени за часове

И двете дати за участията са били разпродадени в рамките на часове след обявяването им. Изпълнителката се радва на силен интерес у нас вече няколко десетилетия.

Последователните ѝ събития се превърнаха в абсолютен „фурор“, а мащабът и организацията им се определят като рядко срещани за клубната сцена у нас.

За клубните си изяви тя избра стилни тоалети, но зад тях стои професионалнистът Елена Николаевна. С елегантни прически и грим визии певицата не изневери на предпочитанията си и както винаги зарадва феновете си с блестящо появяване.

Звездна публика и светски блясък

Концертите на Цеца не са били просто музикално събитие, а истинско светско събитие. Сред гостите са забелязани редица популярни български изпълнители и други представители на родния шоубизнес.

От профила на Ражнатович става ясно, че е имала специална среща с двама от най-обичаните ни попфолк певци - Галена и Азис.

"Кралят на попфолка" и сръбската звезда дори споделиха момент, в който си припомниха за участието му в токшоуто на изпълнителката. Двамата отново пяха заедно, макар и не на сцена, но все пак с публика - екипа на Цеца и Галена.

След кратка фотосесия Ражнатович се отправи към второто си участие по време на луксозния си престой в столицата ни.

Певицата се постара да документира акцентите от двудневното си пътуване насам, като показа на последователите си в социалните мрежи процеса на приготвяне и моменти от участията си.

Престой в София

По време на посещението си в България Цеца е отседнала в луксозен хотел, където е прекарала двете нощувки между концертите.

Престоят ѝ е бил изцяло съобразен с участията – кратък, но интензивен, съсредоточен около подготовката и провеждането на двете музикални вечери.

Двойният концерт затвърждава позицията на Цеца като една от най-влиятелните и обичани балкански звезди, а София за пореден път показа, че може да бъде притегателна точка за големи имена от Балканите.

