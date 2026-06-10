"Тялото се променя и тялото помни. И слуша какво му казваме“ - думите са на Ани Халваджиян, терапевт и йога инструктор, гост в подкаста "Малки разговори". И всъщност това е изречението, което отключва една от най-важните теми за жените днес — връзката със собственото тяло.

Снимка: Личен архив

Гледайте целия подкаст „Малки разговори“ във видеото тук.

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Коя е Ахавни Халваджиян?

Психолог и психотерапевт

Гещалт и хипнотерапевт със самостоятелна практика

Сертифициран йога инструктор с дългогодишен опи

Страстен пътешественик

Ани е родена в София. Корените й са арменски. Често пътува до Индия, а последните ретрийти, които води, са в Кипър.

Снимка: Личен архив

„Не бих искала да се определям с нито една от тези идентичности… Ние сме същества много по-големи от това.“ Това разширяване — географско, духовно, емоционално, е част от начина, по който тя учи жените да се връщат към себе си.

Когато говорим за тяло, често мислим за сантиметри, килограми, плосък корем, дълги крака. Но тялото всъщност е нашият дом, в който живеем цял живот. И е хубаво там да ни е уютно и да се чувстваме добре и здрави. Да мислим за тялото като дом, а не като проект за поправяне.

Една силна болката в тялото преди години е нейният бутон рестарт на живота. Тази болка променя ежедневието ѝ, съня ѝ, живота ѝ. Лекарите не намират причина, но при едно пътуване до Индия всичко се променя. Вижте повече във видеото.

Ретрийтите - място, където жените се разлистват

В Кипър Ани води група от 10 жени. Само за 5 дни се случва трансформация, която тя описва като „видима, споделена и върната обратно“. Жените започват да усещат тялото си, вместо да го критикуват. Появява се приемане — без оценка, без „защо така“, без съпротива. Раждат се приятелства. Появява се свобода — да танцуваш, да се смееш, да бъдеш. Това е силата на женската енергия, събрана на едно място.

"Тялото не е враг. Тялото е партньор."

Снимка: Личен архив

По време на разговора Ани носи колиe с костенурка. Не е случайно. Костенурката е бавна, мъдра и спокойна. Тя напомня, че животът не е състезание и че щастието не е в препускането.

„Гледаш се в огледалото и си казваш: харесвам те, обичам те, приемам те.“

Ахимса - най-важното правило за всяка жена

„В забавянето е спокойствието. Там е вътрешният мир“ - казва Ани Халваджиян. И това е урок, който жените над 40 усещат особено силно, защото тогава тялото започва да говори по-ясно. Специално за тях тя прави и хормонална йога.

А знаете ли какво е ахимса? Ахимса (още ахинса) означава ненасилие и е една от най-важните етични основи на индуизма, джайнизма и будизма. Ненасилие не само към другите, а към себе си. Това е принципът, който Ани повтаря често на своите практики. А също и фразите, които според нея всяка жена трябва да си казва сутрин в огледалото:

Обичам се.

Приемам се такава, каквато съм.

Благодаря си, че се нося през живота.

Днес избирам да съм спокойна.

Днес избирам да съм щастлива.

Може ли древната йога да лекува съвременните болести?

Защо автоимунните заболявания са „агресия към себе си“?

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Вижте отговорите във видеото.