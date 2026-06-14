Емили Ратайковски рядко говори толкова откровено за личния си живот. В ново есе за списание The Cut към New York Magazine моделът, актриса и автор разказва за един от най-трудните периоди в живота си – майчинството, разпадането на брака ѝ със Себастиан Беър-Макклард и болезнения процес на преоткриване на самата себе си след развода.

В текста, озаглавен „Mother F***er“, Ратайковски описва как раждането на сина ѝ Силвестър през март 2021 г. променя не само ежедневието ѝ, но и отношенията с мъжа до нея.

„Насилствен преход към нова реалност“

Според модела първите месеци след раждането са били изпълнени с физическо изтощение, емоционални сътресения и усещане, че животът ѝ се е променил за една нощ.

„Насилствен преход към нова реалност с крещящо бебе на болезнената ми гърда и пръстен на подутия ми пръст“, пише Емили Ратайковски в есето си.

Тя признава, че именно тогава започват да се появяват и първите сериозни пукнатини в брака ѝ. Процесът на разпадане на връзката изглеждал едновременно внезапен и мъчително бавен.

„Шест месеца след раждането на сина ми, аз и съпругът ми спряхме да бъдем интимни. По-малко от година по-късно се разделихме“, призна Емили Ратайковски.

Снимка: Getty Images

От любовна история до развод

Ратайковски и филмовият продуцент Себастиан Беър-Макклард сключиха брак през 2018 г., а през 2022 г. стана ясно, че двамата се разделят след четири години заедно. Малко по-късно моделът подаде официално документи за развод.

По това време американски медии публикуваха твърдения за изневяра от страна на Беър-Макклард, които той никога не е коментирал публично. След раздялата срещу него бяха отправени и обвинения в неподходящо сексуално поведение, за които също не е давал публичен отговор.

Снимка: Getty Images

Но вместо да се фокусира върху скандалите, Ратайковски използва есето си, за да разкаже как разводът е променил начина, по който вижда себе си.

Една от най-болезнените части от раздялата за нея не е била самата раздяла, а реакцията на околните.

„Набръчканите им вежди, съжалението в очите им, когато казваха „Много съжалявам, Емили“ “, обясни тя.

„Не можех да понеса собственото си жалко отражение в очите им. Те ме виждаха като някой, който е нежелан, който е бил изоставен“, добави Емили Ратайковски.

Моделът признава, че още от детството си е възприемала самотното майчинство като нещо, което трябва да избегне.

„За мен беше изключително важно да избегна да стана самотна майка, защото възприемах термина като обида“, написа тя.

Снимка: Instagram/@emrata

„Да имаш дете с грешния мъж беше най-бързият начин да унищожиш живота си като жена, това означаваше да нямаш свобода, избор, авариен изход“, продължи Емили Ратайковски.

Опитът да започне отначало

След развода Ратайковски преминава през период, който сама описва като опит да изгради нова идентичност. Тя признава, че за първи път в живота си започва да се среща с мъже без предварителната идея за сериозна връзка или бъдеще заедно.

„Реших да спя с хора, за да се впиша в нов тип жена“, каза моделът.

Тя отбелязва, че преди раздялата почти всички нейни връзки са били дългосрочни и сериозни.

„Не бях с никого, за когото да не бях почти сигурна, че ще се влюби в мен, защото исках да бъда специална“, добави Емили Ратайковски.

Празнотата, която не се запълва

В есето си Ратайковски описва с чувство за хумор и самоирония поредица от странни мъже, които среща след развода – от диджей, който споделя семейни тайни още на първа среща, до графити артист, готвач, испанец от поколението Z и наследник на милиардер.

„Списъкът е дълъг, но по правни причини няма да го оповестявам публично“, добави моделът.

Въпреки всички тези преживявания тя стига до изненадващ извод – свободата, която е търсила, не идва чрез нови романтични истории. Ратайковски признава, че колкото и да се е опитвала да изследва нови версии на себе си след развода, вниманието ѝ винаги се е връщало към най-важния човек в живота ѝ – нейния син.

Тя сравнява периода след раздялата с кратка трансформация в образа на „суперзлодей“, вдъхновена от героини като Отровна Айви и Жената-котка. Но вместо усещане за победа, този етап ѝ носи осъзнаването, че истинската ѝ сила не идва от чуждото внимание, а от способността да изгради нов живот като майка.