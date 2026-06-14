Британският художник Дейвид Хокни почина на 88-годишна възраст, съобщи Асошиейтед прес. Новината беше потвърдена от негов представител, а причината за смъртта не се съобщава.

Хокни е сред най-значимите представители на попарта и един от най-влиятелните британски художници на XX и XXI век.

Той става световноизвестен през 60-те години на миналия век с ярките си и живописни изображения на басейни в слънчева Калифорния, които се превръщат в негова запазена марка.

Роден през 1937 г. в Брадфорд, Англия, Хокни учи в Кралския колеж по изкуствата в Лондон и още в ранните си години се утвърждава на международната сцена.

Снимка: Getty Images

По-късно дълги периоди живее и работи в САЩ и Франция, като често черпи вдъхновение от пейзажите, светлината и перспективата.

Хокни оставя огромно творчество, което обхваща живопис, рисунки, фотография и сценография, и е смятан за един от най-значимите съвременни художници, пише още Асошиейтед прес.

В началото на XXI век картини на Хокни се продават на рекордни за жив автор цени от десетки милиони долари.

Снимка: Getty Images

През 2000 г. в сътрудничество с физика Чарлс Фалко, Дейвид Хокни публикува обширна статия за оптическите инструменти, които след края на Средновековието са могли да бъдат използвани за улеснение от художниците. Той представя находките си по телевизията и излага подробно възгледите за съществуване на подобни техники в книга, публикувана следващата година. Идеята буди значителни реакции сред изкуствоведи, историци и по-широката публика, ставайки известна като „теза на Хокни и Фалко“ (Hockney–Falco thesis).