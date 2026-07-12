Психотерапевтката Кейтлин Кантор посочи три грешки, които според нея разрушават всяка интимна връзка, като изброи неприемливите навици пред "Psychology Today".

Кантор отбеляза, че повечето хора носят в себе си навиците, които водят до конфликти и неудовлетвореност в отношенията. Според нея първият нездравословен модел на поведение е да обвиняваш другите, вместо да поемеш отговорност за себе си. Психотерапевтката обясни, че е невъзможно да се контролират действията на другите хора, така че не трябва да се спирате на тях. „Потенциалът за самоусъвършенстване се крие във вас, а не в другия човек", каза Кантор.

Тя съветва да не приписвате мислите си на другите, тъй като това води до недоволство и кавги. „Например мислите, че всички ваши колеги ви смятат за глупав. Може би са прави, а може би те изобщо не мислят за теб, заети са със себе си. Това не може да се знае със сигурност. Но е очевидно, че вие самите се смятате за глупави и се тревожите за това", даде пример специалистката.

Последната грешка, за която Кантор предупреждава, е да изработите собствени версии за действията на други хора и след това да повярвате в тях като потвърден факт. Експертката отбеляза, че подобни измислици дават на хората истински тревоги и негативизъм, което в крайна сметка води до конфликти и разпадане на отношенията. За да се избегне това, Кантор съветва наистина да се включите в живота на другите хора и да научите от тях истинските мотиви на действията им, пише още БГНЕС.