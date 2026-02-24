"Никога няма да стигнеш накъдето си тръгнал, ако спираш да хвърляш камък по всяко куче, което те лае."
- Уинстън Чърчил
Сър Уинстън Ленърд Спенсър-Чърчил - британски политик и държавник, известен с ключовата си роля във Втората световна война.
Чърчил има дълга политическа кариера, като е член на Парламента в продължение на 64 години, служи в 13 правителства и два пъти е министър-председател в периода 1940-1945 и 1951-1955 г.
Считан от мнозина за един от най-влиятелните хора в британската история, на Чърчил е оказана честта на държавно погребение, превърнало се в едно от най-големите събирания на държавници в историята.
