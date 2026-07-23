Антония Йорданова е дизайнер и стилист с над 22 години опит. За нея модата никога не е била просто професия, а начин на мислене и изразяване. За широката публика тя е позната като Туна – име, което се е превърнало в синоним на отличителен стил, характер и смелост да експериментира. Макар мнозина да свързват работата ѝ с точки, райета, цветя и геометрични форми - това е само една част от творческия ѝ почерк.

Истинското вдъхновение за Антония идва от новите предизвикателства и от проектите, които я извеждат извън познатите рамки и ѝ позволяват да открива нови посоки в дизайна. За нея всяко ново начинание е възможност да разкаже поредната история със стил – смело, емоционално и с внимание към хората, за които го създава. Точно такъв е и съвместният ѝ проект с „Фантастико“ – „Цветът на сезона“.

Кампанията разказва една необичайна история за срещата между модата и природата, показвайки, че вдъхновението може да се крие и в сезонните плодове и зеленчуци в супермаркета. През погледа на дизайнера те оживяват като модни аксесоари, десени, текстури и материи, които превръщат всекидневието в истинско творческо вдъхновение.

Къде е пресечната точка между модата и супермаркети „Фантастико“?

Всяка тема може да бъде преведена през езика на модата. Когато говорим за плодове, зеленчуци или растения, тази връзка е напълно естествена. Тя може да бъде открита в цветовете, в комбинациите между тях, в текстурите, във формите и в асоциациите. Именно това я прави толкова вдъхновяваща. Работата на целия творчески екип, който работи по маркетинговата кампания, беше да предложи тази перспектива и да покажем, че красотата може да бъде открита и интерпретирана по неочакван начин. Ако успеем да накараме хората да погледнат любимите си плодове и зеленчуци с малко повече любопитство и въображение, значи сме постигнали нещо повече от една красива визуална история. За мен това беше страхотен проект.

Какво е посланието Ви с кампанията „Цветът на сезона“?

Не бих искала непременно хората да открият точно онова, което ние сме вложили в проекта. По-скоро бих им пожелала да имат такова всекидневие, което да им позволи да отворят сетивата си и да бъдат по-любопитни към нещата, които не разбират от първия момент. Не е необходимо веднага да ги приемат или да ги харесат. Достатъчно е да им дадат шанс. Пожелавам на хората да имат спокойствието и вътрешния комфорт, с които да бъдат по-толерантни към различното. Защото точно тогава модата престава да изглежда като нещо странно или екзотично и започва да бъде разпознавана като естествена част от културата, от начина ни на живот и от начина, по който разказваме кои сме ние.

Ако сезоните имаха гардероб - какъв би бил гардеробът на лято 2026-а година?

Ако лятото на 2026 година имаше гардероб, той със сигурност щеше да бъде дързък, смел и с много характер. Имам чувството, че точно това все повече липсва в глобалния начин на обличане. Като човек, който обича да пътува, наблюдавам все по-осезаема липса на интерес към индивидуализма. Всичко се свежда до базовия комфорт, който сам по себе си не е лош, но не бива да се превръща в униформа. Този сезон предложи незабравими модели и много интересен подход към тъканите и към самата конструкция на дрехата. Затова в гардероба на лятото на 2026-а бих поставила големи точки, разноцветни пера, всякакви райета, прозрачност, дантели, необичайни дължини и много наслояване. Бих добавила и усещането за истинска еуфория от играта с материи и текстури, но най-вече – липсата на страх да заявиш себе си чрез начина, по който се обличаш.

Има ли прилики между избора на дрехи и избора на храна в супермаркета?

Струва ми се напълно естествено да търсим връзка между начина, по който се храним, и начина, по който се обличаме. Всъщност тази връзка съществува и с почти всичко останало, което по един или друг начин е важно в живота ни. Не винаги го осъзнаваме, но всеки наш избор изпраща сигнали и се превръща в част от начина, по който общуваме с останалите. Макар модата да не е жизненоважна за всеки човек, чрез начина, по който се обличаме, ние се показваме на света. Дрехите също са форма на комуникация.

Ако един плод или зеленчук беше моден аксесоар в сезона на лятото, кой би бил той и защо?

Редовно се вдъхновявам от подобни идеи и понякога дори си купувам аксесоари във формата на плодове или зеленчуци. Със сигурност съм от хората, които биха притежавали почти всяка добра интерпретация, стига да е направена с вкус и въображение. Напоследък силно ме впечатли една много реалистична и същевременно изключително елегантна чанта във формата на чепка грозде и вероятно затова първо се сещам за нея. Не бих избрала само един плод или един зеленчук. За мен вдъхновение могат да бъдат всички – въпросът е в начина, по който са интерпретирани и превърнати в дизайн.

Какви са цветовете на сезоните?

Истината е, че не вярвам нито в цветовия анализ, нито в модните тенденции като универсално правило. Вярвам в личното вдъхновение, във вътрешната потребност и в индивидуалния избор. Повече от петнайсет години почти не бях носила синьо. Сега изведнъж усетих, че ми се иска отново да го включа в гардероба си. Никой не ми е казал, че е модерен, не съм търсила информация дали е актуален и не съм се опитвала да следвам тенденция. За мен е много по-важно човек да се довери на собственото си усещане, отколкото на списък с „правилните“ цветове за даден сезон.