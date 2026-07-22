Ако търсите свежа и питателна салата, която се приготвя лесно и засища за дълго, тази рецепта е точно за вас. Тя е препоръчана от Дерйа Хюсеин – регистриран клиничен диетолог, позната на зрителите от предаването „Живот на кантар“ по bTV.

Основната съставка в салатата е нахутът – добър източник на растителни белтъчини и фибри. В комбинация с моркови, домати, краставица и зелена салата той се превръща в леко, но пълноценно ястие. Фибрите подпомагат нормалната работа на храносмилателната система, подхранват полезните бактерии в чревния микробиом и помагат да останем сити по-дълго, споделя Дерйя Хюсеин. Ето я и рецептата:

Необходими продукти:

½ консерва нахут, изплакнат и добре отцеден

настъргани моркови

чери домати

краставица

микс от зелени салати или маруля „Романа“

пресен магданоз или копър по желание

За кремообразния дресинг:

2–3 с.л. гръцко кисело мляко

сушена мента

сокът от 1 лайм

щипка сол

черен пипер по желание

малко студено пресован зехтин по желание

Снимка: Инстаграм

Начин на приготвяне:

Изплакнете нахута под течаща вода и го отцедете добре. Настържете морковите, разрежете чери доматите, нарежете краставицата и накъсайте зелената салата. Смесете всички продукти в голяма купа и по желание добавете ситно нарязан магданоз или копър.

За дресинга разбъркайте гръцкото кисело мляко със сока от лайм, сушената мента и солта. Може да добавите малко черен пипер и струйка студено пресован зехтин. Полейте салатата непосредствено преди сервиране и разбъркайте внимателно.

Салатата може да се консумира самостоятелно като лек обяд или вечеря. За по-балансирано и богато на протеини основно ястие Деря Хюсеин препоръчва да я комбинирате с печено пилешко месо, сьомга, тофу или сварени яйца.

Известната диетоложка споделя, че приготвя тази салата за себе си и своя съпруг, като двамата я хапват преди да отидат на кино, за да се чувстват сити през цялата вечер.

Снимка: Инстаграм

През август месец миналата година Дерйа и нейният любим Антонио Кандиларов се ожениха.

Двойката е заедно от 2016 година, а през септември 2024 г. се сгодиха.

Преди няколко дни диетоложката сподели кадри от морска почивка с половинката си, на които изглежда в отлична форма и разкри: „Тайната на това да изглеждаш добре, е да бъдеш обичан от човека зад камерата“.

Снимка: Инстаграм

Диетоложката от „Живот на кантар“ е споделяла петте си любими и богати на протеини междинни закуски. Сред тях са гръцко кисело мляко с горски плодове, риба тон с крекери от бадемово брашно, едамаме с авокадо, котидж сирене с ябълка и оризови крекери с пушена сьомга и котидж сирене. Всяка комбинация осигурява между 16 и 28 грама протеин и помага да останем сити по-дълго.

Вижте във видеото какво сподели Дерйа Хюсеин в предаването "120 минути":