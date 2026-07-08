Протеинът е един от най-важните хранителни компоненти за поддържане на мускулната маса, усещането за ситост и добрия баланс в храненето. Вместо да разчитате само на протеинови прахове и добавки, можете лесно да увеличите приема му чрез малки, но вкусни промени в храненията си.

Започнете с костен бульон

Костният бульон е лесен начин да добавите допълнителен протеин към храненето си. Количеството протеин зависи от начина на приготвяне и използваните съставки, но една чаша може да съдържа между няколко и над 10 грама протеин. Той може да се използва като основа за супи, сосове или просто да се консумира като топла напитка. За растителни варианти могат да се използват бульони с бобови култури или хранителна мая, които също добавят вкус и хранителна стойност.

Избирайте качествени източници на животински протеин

Месото остава един от най-познатите източници на протеин. По-леките варианти като пилешко, пуешко и нетлъсто говеждо могат лесно да се включат в салати, тортилии, сандвичи, купи с ориз или зеленчуци. Ключът е не просто да добавите повече месо, а да го комбинирате с разнообразни храни, за да получите балансирано хранене.

Добавяйте семена към ястията си

За хората, които предпочитат растително хранене, има много възможности за увеличаване на протеина. Едамаме, тиквени семки, слънчогледови семки и конопено семе са лесни добавки към салати, супи, купи със зеленчуци или закуски. Тези продукти не само увеличават протеина, но осигуряват и полезни мазнини, фибри и минерали.

Включвайте сирене и извара в ежедневните рецепти

Сиренето и изварата могат да превърнат обикновено ястие в по-засищащо и богато на протеин. Изварата например може да се добавя към паста, печени зеленчуци, оризови ястия или дори към солени закуски.Това е практичен начин да увеличите хранителната стойност на ястията, без да променяте напълно начина си на хранене.

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Комбинирайте ориз и бобови култури

Оризът сам по себе си съдържа протеин, но когато се комбинира с боб, леща или други бобови растения, се получава по-пълноценно ястие. Бобовите култури са богати не само на протеин, но и на фибри, които подпомагат усещането за ситост. Комбинации като ориз с боб, леща с ориз или купи със зеленчуци и нахут са лесен начин за създаване на питателни ястия.

Използвайте гръцко кисело мляко по нови начини

Гръцкото кисело мляко е един от най-универсалните продукти с високо съдържание на протеин. Освен като закуска с плодове и ядки, то може да се използва за приготвяне на сосове, дресинги, смутита или като заместител на по-тежки млечни продукти.

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Увеличаването на протеина в менюто не изисква напълно нов режим на хранене. Често е достатъчно да добавите няколко богати на протеин съставки към ястията, които вече обичате. Шепа семена върху салатата, лъжица гръцко кисело мляко към закуската или добавяне на бобови култури към основното ястие могат постепенно да повишат приема на протеин и да направят храненето по-балансирано.