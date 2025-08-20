Диетологът Дерйа Хюсеин от хитовия риалити формат "Живот на кантар", който се излъчваше по bTV, вече е омъжена жена! Тя и половинката ѝ Антонио Кандиларов вдигнаха лятна сватба. За големия ден сподели самата тя, като показа кадри от празненствата.

Дерйа Хюсеин зарадва последователите си с фотографии от сватбата и приготовленията за тържеството. Отделните части на деня и вечерта бяха уловени в снимки и видеа, които показаха моментите пред олтара, емоциите на шаферките, първите сватбени танци на младоженците и какво ли още не.

Булката беше облечена в разкошна бяла рокля с красив драматичен воал - дълъг, с нежни акценти от големи дантели. Впечатление правят и перлите по деколтето на роклята, както и по колието ѝ. По-късно през вечерта тя смени булчинската рокля с по-късо и по-блестящо облекло.

Младоженецът беше облечен в класически смокинг, а папийонката му беше в цвят шампанско, като отлично си кореспондираше с цветовете на сватбената украса.

Дерйа беше съпроводена от звуците на романтична песен по пътя към олтара. Нейните речи успяха да просълзят Антонио под цветната арка, която беше изцяло в бели рози и други по-малки цветя.

Първият танц на новото семейство беше последван от по-разчупени танцови стънки на дансинга, заедно с игри за гостите, като хвърлянето на жартиера.

Преди седмица са се състояли и отделните празненства - моминското и ергенското парти.

Двойката са заедно от 2016 година насам - близо десетилетие. През септември 2024 г. тя сподели в социалните мрежи щастливата новина, че са се сгодили. На 20 август 2025 г. разкри и новината за сватбата.

Дерйа Хюсеин е клиничен диетолог с широк опит във вътрешната (обща) и интензивна медицинска грижа. Тя завършва магистратура по „Хранене и клинична диететика“ в университета „Робърт Гордън“ в Шотландия и практикува в различни болници в Глазгоу, включително в една от най-големите в Европа — Университетската болница "Кралица Елизабет" (QEUH).

Хюсеин участва и във формата "Живот на кантар", където помага на участниците да се преборят с наднорменото тегло, докато изграждат здравословни навици на живот.

